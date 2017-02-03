В областном драмтеатре состоится бенефис Галины Лобачевой





12 февраля в 17.30 в Ивановском областном драматическом театре состоится бенефис заслуженной артистки России Галины Лобачёвой «50 лет на сцене».

В программе вечера показ спектакля «Они будут так трепетно счастливы» («Рождественское чудо») и чествование юбиляра, поздравления коллег и друзей.

Для справки:

Галина Лобачева сыграла более 100 ролей разножанрового репертуара на сцене театра. Более 20 лет Галина Васильевна является педагогом по сценической речи в Ивановском колледже культуры, она воспитала не одно поколение артистов (большая часть из них работает в областном драмтеатре).

В 1966 г. Г. Лобачёва окончила Новосибирское театральное училище, с 1970 г. работает в Ивановском драматическом театре.

В 1997г. получила премию «За личный вклад в культуру и искусство области», в 1999 г. стала лауреатом премии им. Льва Раскатова за роль служанки Шанель в спектакле «Восемь любящих женщин» (по произведению Робера Тома), в 2010 г. - лауреатом городской премии «Триумф» «За личный вклад в развитие культуры и искусства г. Иваново».

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