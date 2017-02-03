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Новости

сегодня, 15:48

В Иванове проходит главное рок-событие региона

Программа фестиваля «Рок-февраль – 2017»


29 января в Иванове стартовало главное рок-событие региона – XXIV Областной музыкальный фестиваль-конкурс «Рок-февраль – 2017». Основная площадка проведения фестиваля, который продлится до 26 февраля - Машиностроительный колледж ИГЭУ (г. Иваново, ул. Профессиональная, д. 45).

В этом году в конкурсе принимают участие команды из Ивановской, Владимирской, Костромской, Нижегородской и Ярославской областей.

Фестиваль этого года начался с традиционных мастер-классов от ведущих музыкантов Ивановской области. Участники конкурса смогли посетить занятие по вокалу преподавателя Ивановского музыкального училища (колледжа), директора и педагога Центра Музыки «Start Music» – Екатерины Сафоновой, узнать всевозможные интересные моменты игры на барабанах от барабанщика кавер-группы «Eastern West» – Андрея Кузьмина, а также пообщаться с гитаристом группы «AURORA BAND» – Кириллом Татариновым и узнать его секреты игры на гитаре.

Согласно положению конкурса, участники выступают в 9 номинациях: вокал, традиционный рок, экстремальный рок, рок в акустике, альтернатива, панк-рок, хард-рок, «NEформат». Оценивает выступления музыкантов профессиональное жюри, в составе которого - Юрий Гребенюк (рок-музыкант, лауреат Всероссийского фестиваля рок-музыки «Рок-февраль», вице-президент рок-клуба г. Иваново), Александр Юров (рок-музыкант, бас-гитарист группы «Heavenhill», лауреат Всероссийского фестиваля рок-музыки «Рок-февраль»      г. Иваново), Сергей Емельянов (культуролог, преподаватель гуманитарного факультета ИГХТУ), Константин Шаронин (журналист, музыкальный обозреватель), Евгений Осенков (организатор открытого межрегионального фестиваля-конкурса «Пинта рока», генеральный директор агентства рекламных решений «ЛЕВ» г. Воронеж).

26 февраля в 12.00 в областном координационно методическом центре культуры и творчества состоится торжественная церемония награждения победителей фестиваля - конкурса «Рок-февраль». Специальным гостем финала станет владимирская группа «Abandoned Land».

Программа XXIV Областного фестиваля-конкурса рок-музыки «Рок-февраль – 2017»

4 февраля в 14.00 – вокал, акустика

5 февраля в 14.00 – экстремальный рок, альтернатива

11 февраля в 14.00 – панк-рок

12 февраля в 14.00 – традиция

18 февраля в 14.00 – «Neформат»

19 февраля в 14.00 – хард-рок

24 февраля в 14.00 – полуфиналы

26 февраля в 12.00 – финал, церемония награждения

ключевые слова: музыка рок фестиваль конкурс "Рок-февраль"
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