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В Ивановской области рецидивист так ударил прохожего, что тот потерял сознание и едва не лишился глаза
Суд приговорил злоумышленника к 5 годам колонии строгого режима
Преступление было совершено 9 октября 2016 года в Комсомольске. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел на улице к незнакомому мужчине и кулаком ударил ему в глаз. Потерпевший потерял сознание и упал на землю. При этом осколки линзы от разбившихся очков попали мужчине в глаз. Подсудимый несколько раз пнул лежащего, обыскал его карманы и похитил портмоне, пачку сигарет и две зажигалки.
Согласно заключению эксперта, потерпевший получил телесные повреждения в виде ранения правого глазного яблока, с повреждением роговицы, проникновением в полость глаза, повлекшее снижение остроты зрения.
На днях состоялся суд, который признал жителя Комсомольского района (ранее неоднократно судимого) виновным в разбое и приговорил его к 5 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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