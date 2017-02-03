Ивановец завербовал в ИГИЛ троих жителей области

Следственными органами УФСБ ему предъявлено обвинение в содействии терроризму







Жителю областного центра предъявлено обвинение по статье «Содействие террористической деятельности».

По версии следствия, озвученной пресс-службой УФСБ России по Ивановской области, обвиняемый, являясь сторонником радикального ислама, осуществлял вербовку жителей региона для участия в деятельности незаконных вооруженных формированиях и международных террористических организациях на территории Ирака и Сирийской Арабской Республики.

В ходе расследования уголовного дела оперативниками и следователями УФСБ установлены трое жителей Ивановской области, которые при содействии обвиняемого выехали в Ирак и Сирию для участия в незаконном вооруженном формировании и международной террористической организации «ИГИЛ».

В отношении указанных лиц следственным отделением УФСБ России по Ивановской области возбуждены уголовные дела. В настоящее время проводится комплекс мероприятий по документированию преступной деятельности подозреваемых.

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