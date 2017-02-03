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Ивановец завербовал в ИГИЛ троих жителей области
Жителю областного центра предъявлено обвинение по статье «Содействие террористической деятельности».
По версии следствия, озвученной пресс-службой УФСБ России по Ивановской области, обвиняемый, являясь сторонником радикального ислама, осуществлял вербовку жителей региона для участия в деятельности незаконных вооруженных формированиях и международных террористических организациях на территории Ирака и Сирийской Арабской Республики.
В ходе расследования уголовного дела оперативниками и следователями УФСБ установлены трое жителей Ивановской области, которые при содействии обвиняемого выехали в Ирак и Сирию для участия в незаконном вооруженном формировании и международной террористической организации «ИГИЛ».
В отношении указанных лиц следственным отделением УФСБ России по Ивановской области возбуждены уголовные дела. В настоящее время проводится комплекс мероприятий по документированию преступной деятельности подозреваемых.ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация
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Комментарии (2)
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- просто никсегодня, 15:31Жаль не тех завербовал. Надо было Александра 56-го, или как там его сейчас кличут, Макара37-го, да и Вахтанга за компанию.
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- Вахтанг Камикадзесегодня, 15:47А, ну флаг тебе в руки. :) Вот за что, за что, а за идею, тем более бредовую, отродясь не трудился. :) Как ни пытались заставить всякие хитропопые граждане и гражданки. :) Если и вкалывал, то исключительно за сумму прописью в контракте. :) Так что с идейной агитацией, это не ко мне. :) А денег у тебя нет, судя по той ахинее, что ты здесь несёшь. :)
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