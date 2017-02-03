В ивановской спортшколе произошло короткое замыкание с воспламенением

На момент ЧП в здании находились 7 человек







Сообщение о задымлении в спортивной школе №8, расположенной в переулке Торфмаша в Иванове у стадиона «Спартак» поступило на пульт дежурного в 12.31.

Как нам сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, в раздевалке спортшколы в электрощите произошло короткое замыкание и небольшое возгорание площадью около полуметра. По помещению начал распространяться дым. На момент ЧП в спортшколе находился только персонал – 7 человек. Они грамотно и оперативно отреагировали на произошедшее, быстро совладав с огнем при помощи огнетушителй.

Когда на место приехали пожарно-спасательные подразделения, все последствия короткого замыкания уже были полностью ликвидированы и даже проветрены помещения.

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