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сегодня, 14:46
В ивановской спортшколе произошло короткое замыкание с воспламенением
На момент ЧП в здании находились 7 человек
Сообщение о задымлении в спортивной школе №8, расположенной в переулке Торфмаша в Иванове у стадиона «Спартак» поступило на пульт дежурного в 12.31.
Как нам сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, в раздевалке спортшколы в электрощите произошло короткое замыкание и небольшое возгорание площадью около полуметра. По помещению начал распространяться дым. На момент ЧП в спортшколе находился только персонал – 7 человек. Они грамотно и оперативно отреагировали на произошедшее, быстро совладав с огнем при помощи огнетушителй.
Когда на место приехали пожарно-спасательные подразделения, все последствия короткого замыкания уже были полностью ликвидированы и даже проветрены помещения.
ключевые слова: спортшкола короткое замыкание ЧП МЧС
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