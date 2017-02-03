Газифицирована еще одна деревня Ивановской области





Завершено строительство газораспределительной сети в деревне Зыбиха Ивановского района. Общая протяженность газопровода составила 3,4 км.

Строительство распределительного газопровода высокого давления от деревни Залесье на Зыбиху протяженностью 1,8 км велось в рамках реализации инвестиционной программы ОАО «Газпром газораспределение Иваново», финансируемой за счет спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа на территории региона. Строительство распределительных газопроводов низкого давления протяженностью 1,6 км выполнено за счет средств бюджета Ивановского района.

Как сообщает пресс-служба ОАО «Газпром газораспределение Иваново», для газоснабжения деревни был построен и введен в эксплуатацию новый газорегуляторный пункт. Врезка в существующие сети была выполнена 30 января, с 31 января специалисты приступили к подключению к газоснабжению жилых домов.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(1)

826

Поздравить жителей деревни и зажечь символический факел с «голубым топливом» в Зыбиху приехал губернатор Павел Коньков.