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Газифицирована еще одна деревня Ивановской области
Завершено строительство газораспределительной сети в деревне Зыбиха Ивановского района. Общая протяженность газопровода составила 3,4 км.
Строительство распределительного газопровода высокого давления от деревни Залесье на Зыбиху протяженностью 1,8 км велось в рамках реализации инвестиционной программы ОАО «Газпром газораспределение Иваново», финансируемой за счет спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа на территории региона. Строительство распределительных газопроводов низкого давления протяженностью 1,6 км выполнено за счет средств бюджета Ивановского района.
Как сообщает пресс-служба ОАО «Газпром газораспределение Иваново», для газоснабжения деревни был построен и введен в эксплуатацию новый газорегуляторный пункт. Врезка в существующие сети была выполнена 30 января, с 31 января специалисты приступили к подключению к газоснабжению жилых домов.Поздравить жителей деревни и зажечь символический факел с «голубым топливом» в Зыбиху приехал губернатор Павел Коньков.
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