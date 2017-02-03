Сформирован состав сборной Ивановской области для участия в Чемпионате ЦФО по художественной гимнастике





2 и 3 февраля на базе ивановской спортшколы №9 состоялись Чемпионат Ивановской области по художественной гимнастике и Первенство региона «Федерации художественной гимнастики имени З.М.Матвеевой» в групповых упражнениях и индивидуальной программе.

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменок из Иванова, Шуи, Кинешмы. По итогам состязаний был сформирован состав команды, которая будет представлять Ивановскую область на Чемпионате ЦФО. Он пройдет в иванове с 19 по 21 февраля.

В состав команды вошли: Федотова Софья, Рудычева Вероника, Лебедева Анна (ДЮСШ № 9), Есакова Александра (СДЮСШОР № 2), Анастасия Мясникова, Закирова Сабина, Боцюрко Анастасия (СДЮШОР № 8 «Спартак»).

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