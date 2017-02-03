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В Ивановской области вышедший из тюрьмы мужчина избил кочергой пенсионерку и поджег ее дом
Потушить пожар старушке помогли соседи
В Вичуге полицейские задержали подозреваемого в поджоге и угрозе убийством.
Было установлено, что между 73-летней хозяйкой дома и 45-летним, ранее судимым за кражу и убийство мужчиной произошел конфликт. Дебошир, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес пенсионерке несколько ударов кочергой, а потом начал душить, высказывая угрозы убийством. Пожилая женщина вырвалась из рук злоумышленника и убежала.
Спустя некоторое время по возвращению домой потерпевшая увидела, что горит терраса ее жилища. Сбежавшиеся на пожар соседи смогли потушить огонь своими силами и вызвали полицейских и медиков. У пенсионерки были диагностированы травмы головы и ушибы руки.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого в угрозе убийством и поджоге. Как выяснилось, он недавно освободился из мест лишения свободы и попросился к потерпевшей пожить.
«В настоящее время по факту поджога возбуждено уголовное дело. По факту угрозы убийством проводится проверка. Подозреваемый помещен в следственный изолятор по городу Иваново», - сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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