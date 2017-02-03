В Кохме состоялся Форум молодежных работников Ивановской Митрополии

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5 февраля в Духовно-просветительском центре Свято-Благовещенского храма в Кохме состоялся Форум молодежных работников Ивановской Митрополии.

Открыл мероприятие протоиерей Дионисий Дунаевский, обозначив главную тему Форума: «Миссия в молодежной среде через музыку».

Свои идеи по этому вопросу и музыкальные программы представили:

- дуэт «Березовские гусляры», дьякон Анатолий Иванов и Сергей Тихомолов;

- творческий коллектив ИАТК «Дворянское собрание», художественный руководитель Александр Оглоблен;

- акустический дуэт Протоиерей Максим Верещак, Григорий Идрисов.

Далее иерей Василий Шашнев доложил о работе молодежной секции на XXV Международных Рождественских образовательных чтениях 2017 года.

Затем был доклад «О молодежной социальной миссии при Введенском женском монастыре г. Иваново».

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Фотослайды: Дионисий Дунаевский