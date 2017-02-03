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В Кохме состоялся Форум молодежных работников Ивановской Митрополии
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5 февраля в Духовно-просветительском центре Свято-Благовещенского храма в Кохме состоялся Форум молодежных работников Ивановской Митрополии.
Открыл мероприятие протоиерей Дионисий Дунаевский, обозначив главную тему Форума: «Миссия в молодежной среде через музыку».
Свои идеи по этому вопросу и музыкальные программы представили:
- дуэт «Березовские гусляры», дьякон Анатолий Иванов и Сергей Тихомолов;
- творческий коллектив ИАТК «Дворянское собрание», художественный руководитель Александр Оглоблен;
- акустический дуэт Протоиерей Максим Верещак, Григорий Идрисов.
Далее иерей Василий Шашнев доложил о работе молодежной секции на XXV Международных Рождественских образовательных чтениях 2017 года.
Затем был доклад «О молодежной социальной миссии при Введенском женском монастыре г. Иваново».Фотослайды: Дионисий Дунаевский
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