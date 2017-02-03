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В Ивановской области карантин введен в 4 школах и 95 классах
Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в регионе превышен на 26,5%
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, на 5-й неделе 2017 года эпидемический порог по гриппу и ОРВИ был превышен на 26,53%. За медицинской помощью обратились 10 078 человек.
Показатель заболеваемости выше уровня эпидпорога зарегистрирован среди взрослого населения - на 14,05%. Среди детей в возрастных группах: от 3 до 6 лет – на 12,94%, с 7 до 14 лет – на 32,84%. Однако в возрастной группе до 2 лет показатель заболеваемости ниже уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года.В связи с высокой заболеваемостью ОРВИ на минувшей неделе полностью был приостановлен учебный процесс в трех школах (г.Приволжск, г.Вичуга, г.Юрьевец) и одной школе-интернате (г.Иваново). Частично учебный процесс был приостановлен в 95 классах 30 школ (г.Иваново, г.Кинешма, г.Юрьевец, г.Заволжск, г.Пучеж, г.Родники, г.Вичуга, г.Фурманов, п.Лежнево, Ивановский, Савинский и Кинешемский районы).
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