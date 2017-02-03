В Иванове в машине у 20-летних молодых людей нашли 45 пакетов со спайсом

И 170 тысяч рублей - ФОТО







Сегодня около часа ночи у дома №102 по улице Некрасова в Иванове группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии в составе сержанта полиции Никиты Афонина и старшего сержанта полиции Николая Ерёмычева заметила подозрительный автомобиль марки «Хендай Солярис».

Экипаж ОВО решил проверить машину. В автомобиле находились двое ранее не судимых 20-летних молодых человека. Во время досмотра салона на пассажирском сиденье сотрудники Росгвардии обнаружили 45 полиэтиленовых прозрачных пакетов с наркотическим веществом «спайс» общим весом 43 грамма. Вещество было изъято и направлено на экспертизу. Также при личном досмотре у подозреваемых обнаружили крупную сумму денег - 170 тысяч рублей.

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, - сообщает пресс-служба Росгвардии региона. -».