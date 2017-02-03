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Новости

сегодня, 13:12

В Иванове в машине у 20-летних молодых людей нашли 45 пакетов со спайсом

И 170 тысяч рублей - ФОТО


Сегодня около часа ночи у дома №102 по улице Некрасова в Иванове группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии в составе сержанта полиции Никиты Афонина и старшего сержанта полиции Николая Ерёмычева заметила подозрительный автомобиль марки «Хендай Солярис».

Экипаж ОВО решил проверить машину. В автомобиле находились двое ранее не судимых 20-летних молодых человека. Во время досмотра салона на пассажирском сиденье сотрудники Росгвардии обнаружили 45 полиэтиленовых прозрачных пакетов с наркотическим веществом «спайс» общим весом 43 грамма. Вещество было изъято и направлено на экспертизу. Также при личном досмотре у подозреваемых обнаружили крупную сумму денег - 170 тысяч рублей.

«По предварительной информации, задержанные занимались распространением на территории областного центра наркотиков с помощью закладок, - сообщает пресс-служба Росгвардии региона. - На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По факту возбуждено уголовное дело».

ключевые слова: наркотики спайс Росгвардия
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									Vladimir Pereverzev								
							
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  • сегодня, 13:50
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										+1
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							Интересно, на каком основании проводился досмотр частного имущества?! имелась ориентировка на данный автомобиль или лица, находящие в нем, были в розыске?!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									BlackCat								
							
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  • сегодня, 14:23
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										+1
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							Ну ясный пень, что ориентировка на авто была, что на нем наркоту возят. Так что все нормально.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Добрый								
							
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  • сегодня, 14:46
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    • 
										+1
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							ясен не ясен, а выложили эту новость с формулировкой "экипаж вдруг решил проверить" скучно стало будто								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Добрый								
							
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  • сегодня, 13:51
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										+1
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							фантастика... увидели машину, почему то заподозрили, проверили документы и заодно до кучи решили досмотр произвести. Все как то безосновательно и просто. "пришел - увидел - победил". что то не договаривает экипаж ОВО.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Добрейший								
							
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  • сегодня, 14:10
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										+1
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							Каждому ножку от табуретки в зад затолкать, заставить выкурить всю партию. Расстрелять и похоронить как собак.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Миха79								
							
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  • сегодня, 14:30
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    • 
										+1
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							кто то их сдал,вот и все.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 16:34
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    • 
										-1
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							опера сами заложили, сами и взяли)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 15:06

				

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31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
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