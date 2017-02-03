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сегодня, 13:12
В Иванове в машине у 20-летних молодых людей нашли 45 пакетов со спайсом
И 170 тысяч рублей - ФОТО
Сегодня около часа ночи у дома №102 по улице Некрасова в Иванове группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии в составе сержанта полиции Никиты Афонина и старшего сержанта полиции Николая Ерёмычева заметила подозрительный автомобиль марки «Хендай Солярис».
Экипаж ОВО решил проверить машину. В автомобиле находились двое ранее не судимых 20-летних молодых человека. Во время досмотра салона на пассажирском сиденье сотрудники Росгвардии обнаружили 45 полиэтиленовых прозрачных пакетов с наркотическим веществом «спайс» общим весом 43 грамма. Вещество было изъято и направлено на экспертизу. Также при личном досмотре у подозреваемых обнаружили крупную сумму денег - 170 тысяч рублей.«По предварительной информации, задержанные занимались распространением на территории областного центра наркотиков с помощью закладок, - сообщает пресс-служба Росгвардии региона. - На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По факту возбуждено уголовное дело».
ключевые слова: наркотики спайс Росгвардия
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Комментарии (7)
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- Vladimir Pereverzevсегодня, 13:50Интересно, на каком основании проводился досмотр частного имущества?! имелась ориентировка на данный автомобиль или лица, находящие в нем, были в розыске?!
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- BlackCatсегодня, 14:23Ну ясный пень, что ориентировка на авто была, что на нем наркоту возят. Так что все нормально.
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- Добрыйсегодня, 14:46ясен не ясен, а выложили эту новость с формулировкой "экипаж вдруг решил проверить" скучно стало будто
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- Добрыйсегодня, 13:51фантастика... увидели машину, почему то заподозрили, проверили документы и заодно до кучи решили досмотр произвести. Все как то безосновательно и просто. "пришел - увидел - победил". что то не договаривает экипаж ОВО.
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- Добрейшийсегодня, 14:10Каждому ножку от табуретки в зад затолкать, заставить выкурить всю партию. Расстрелять и похоронить как собак.
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- Миха79сегодня, 14:30кто то их сдал,вот и все.
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- макссссегодня, 16:34опера сами заложили, сами и взяли)
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