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Новости

сегодня, 13:01

В Ивановской области родители учеников будут сдавать ЕГЭ по русскому языку

Планируется, что в акции примут участие и представители власти


7 февраля Рособрандзор проводит Всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» по русскому языку. В ней примут участие более 50 субъектов РФ. В нашем регионе акция пройдет на базе ивановской школы № 61.

В этот день родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти все процедуры ЕГЭ: проверка паспорта, регистрация, осмотр при помощи металлоискателя, получение контрольно-измерительных материалов, заполнение бланков.

Участники акции напишут экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ. На тестовые задания будет отведено 40 минут.

На мероприятии можно будет увидеть:

- как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях;

- как выглядят рабочие места участников ЕГЭ;

- как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ);

- как выглядят КИМ ЕГЭ 2017 года по русскому языку.

«Планируется, что во всероссийской акции примут участие представители власти, ивановские журналисты, деятели культуры и науки, медийные лица, а также родители выпускников текущего года, желающих испытать свои силы при сдаче ЕГЭ», - говорится в сообщении департамента образования Ивановской области.



ключевые слова: ЕГЭ родители акция
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Вета  Громова								
							
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  • сегодня, 13:20
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							Надо бы многих тутошних комментаторов тоже туда направить, а результаты экзамена опубликовать здесь для всеобщего обозрения. Может, хоть поменьше станут ахинею всякую писать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Добрый								
							
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  • сегодня, 13:54
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							да,и тутошних редакторов барса туда же								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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