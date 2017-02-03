В Ивановской области родители учеников будут сдавать ЕГЭ по русскому языку

Планируется, что в акции примут участие и представители власти





7 февраля Рособрандзор проводит Всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» по русскому языку. В ней примут участие более 50 субъектов РФ. В нашем регионе акция пройдет на базе ивановской школы № 61.

В этот день родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти все процедуры ЕГЭ: проверка паспорта, регистрация, осмотр при помощи металлоискателя, получение контрольно-измерительных материалов, заполнение бланков.

Участники акции напишут экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ. На тестовые задания будет отведено 40 минут.

На мероприятии можно будет увидеть:

- как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях;

- как выглядят рабочие места участников ЕГЭ;

- как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ);

- как выглядят КИМ ЕГЭ 2017 года по русскому языку.

«Планируется, что во всероссийской акции примут участие представители власти, ивановские журналисты, деятели культуры и науки, медийные лица, а также родители выпускников текущего года, желающих испытать свои силы при сдаче ЕГЭ», - говорится в сообщении департамента образования Ивановской области.

поделиться ссылкой:

