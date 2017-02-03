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сегодня, 12:48
Юная кохомчанка упала со снегохода, пытаясь прокатиться по льду реки
Девушка получила ушиб позвоночника
ДТП случилось 5 февраля около часа дня на льду реки Запрудка в Кохме. 16-летняя девушка, запустив двигатель снегохода «Ямаха», резко вывернула ручку газа – снегоход бросило вперед, а саму девушку – из седла на лед.
С ушибом поясничного отдела позвоночника пострадавшую доставили в областную клиническую больницу, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.
ключевые слова: ДТП снегоход несовершеннолетняя
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Комментарии (2)
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- Злой добряксегодня, 12:52Очень важная новость... Вечер с Малаховым сегодня смотрите с этим кошмаром
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- 7777777777сегодня, 15:50вчера у ашана мужик поскользнулся, на локоть приземлился, ушиб теперь.
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