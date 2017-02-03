Юная кохомчанка упала со снегохода, пытаясь прокатиться по льду реки

Девушка получила ушиб позвоночника





ДТП случилось 5 февраля около часа дня на льду реки Запрудка в Кохме. 16-летняя девушка, запустив двигатель снегохода «Ямаха», резко вывернула ручку газа – снегоход бросило вперед, а саму девушку – из седла на лед.

С ушибом поясничного отдела позвоночника пострадавшую доставили в областную клиническую больницу, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

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