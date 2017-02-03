Губернатор Павел Коньков обсудит с послом Чехии в России строительство комбината синтетического волокна

7 февраля Иваново с рабочим визитом посетит чрезвычайный и полномочный посол Чехии в России Владимир Ремек. Он встретится с губернатором Ивановской области Павлом Коньковым и обсудит с ним в том числе вопросы строительства комбината синтетического волокна в нашем регионе, «где чешские компании выступают генподрядчиками на строительно-монтажные работы».

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