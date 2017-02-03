Похожие новости
-
вчера, 12:50Новая авария на теплосетях в Иванове: горожане без тепла
-
(2)
- 4385
- 24
-
Новости
сегодня, 12:15
В Иванове припаркованные автомобили мешали устранять аварию на теплотрассе
Как мы сообщали ранее, 5 февраля около трех часов ночи на улице Шубиных, 17 в Иванове произошло повреждение теплотрассы. Поврежденный участок был обнаружен ремонтниками в 6 утра. Место промоины было ограждено и выставлены предупредительные знаки. В 07:40 место повреждения было отключено от подпитки.
К повреждённому участку были вызваны представители организаций на раскопки, собрана ремонтная бригада и техника, проводилась откачка воды. Потребители были оповещены об отключении теплоснабжения. Под отключение попали 4 жилых дома - № 9, 11, 13 и 17 по улице Шубиных с населением около 1000 человек.
В 16.30 после устранения повреждения указанный участок теплотрассы был включен в работу.Как сегодня отметили в ивановской мэрии, «устранение повреждения осложнялось стоящими в непосредственной близости от места раскопок автомобилями, что препятствовало доступу ремонтной техники».
ключевые слова: теплотрасса авария автомобили
- оцените новость:
-
(1)
- 1209
- 2
Комментарии (2)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- Мёльцерсегодня, 13:28Как же безграмотно написано. Ремонтниками, блин.
-
- Шниперсонннсегодня, 14:55"...отключено от подпитки" тоже забавно
Новость дня
сегодня, 15:06Ивановец завербовал в ИГИЛ троих жителей области
Следственными органами УФСБ ему предъявлено обвинение в содействии терроризму
-
(1)
- 1034
сегодня, 14:46В ивановской спортшколе произошло короткое замыкание с воспламенением
На момент ЧП в здании находились 7 человек
-
(0)
- 1082
сегодня, 13:12В Иванове в машине у 20-летних молодых людей нашли 45 пакетов со спайсом
И 170 тысяч рублей - ФОТО
-
(1)
- 1304
03.02.2017 16:55Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась зарплатами учителей в Ивановской области
И предложила министру образования и науки заняться этим вопросом - ВИДЕО
-
(5)
- 5972
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
-
(9)
- 13344
30.12.2016 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(2)
- 4079
30.12.2016 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(3)
- 4256
30.12.2016 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 3348
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 10125
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 9999