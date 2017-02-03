В Иванове припаркованные автомобили мешали устранять аварию на теплотрассе





Как мы сообщали ранее, 5 февраля около трех часов ночи на улице Шубиных, 17 в Иванове произошло повреждение теплотрассы. Поврежденный участок был обнаружен ремонтниками в 6 утра. Место промоины было ограждено и выставлены предупредительные знаки. В 07:40 место повреждения было отключено от подпитки.

К повреждённому участку были вызваны представители организаций на раскопки, собрана ремонтная бригада и техника, проводилась откачка воды. Потребители были оповещены об отключении теплоснабжения. Под отключение попали 4 жилых дома - № 9, 11, 13 и 17 по улице Шубиных с населением около 1000 человек.

В 16.30 после устранения повреждения указанный участок теплотрассы был включен в работу.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(1)

1209

Как сегодня отметили в ивановской мэрии, «».