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Новости

сегодня, 11:57

В Ивановской области цыганки обокрали старушку, которая их накормила

Двух злоумышленниц полиция задержала, розыски третьей продолжаются


В полицию с заявлением о краже обратилась 76-летняя жительница села Ново-Талицы Ивановского района. Пенсионерка рассказала, что накануне к ней в квартиру позвонили три неизвестные женщины цыганской внешности. Визитерши попросили у пожилой хозяйки поесть. Старушка пустила женщин в дом, чтобы собрать им немного продуктов. После ухода незваных гостей потерпевшая обнаружила, что у нее из коридора пропала сумка, в которой находилось 8 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия оперативники составили словесный портрет преступниц, их приметы были направлены всем наружным службам полиции. И вскоре злоумышленницы были задержаны. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались ранее неоднократно судимая 25-летняя и 42-летняя жительницы Комсомольского района. Личность третьей злоумышленницы полицейскими также установлена – это ранее судимая за корыстно-имущественное преступление 22-летняя жительница Приволжска. Ее розыск продолжается.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ключевые слова: кража цыганки полиция
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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