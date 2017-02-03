В Ивановской области цыганки обокрали старушку, которая их накормила

Двух злоумышленниц полиция задержала, розыски третьей продолжаются





В полицию с заявлением о краже обратилась 76-летняя жительница села Ново-Талицы Ивановского района. Пенсионерка рассказала, что накануне к ней в квартиру позвонили три неизвестные женщины цыганской внешности. Визитерши попросили у пожилой хозяйки поесть. Старушка пустила женщин в дом, чтобы собрать им немного продуктов. После ухода незваных гостей потерпевшая обнаружила, что у нее из коридора пропала сумка, в которой находилось 8 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия оперативники составили словесный портрет преступниц, их приметы были направлены всем наружным службам полиции. И вскоре злоумышленницы были задержаны. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались ранее неоднократно судимая 25-летняя и 42-летняя жительницы Комсомольского района. Личность третьей злоумышленницы полицейскими также установлена – это ранее судимая за корыстно-имущественное преступление 22-летняя жительница Приволжска. Ее розыск продолжается.

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По факту кражи возбуждено уголовное дело.