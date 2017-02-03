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Парковку ТРК «Ясень» сделают площадкой для снежных фигур
В областном центре пройдет конкурс «Снежная фантазия – 2017»
В Иванове вот уже в 12-й раз пройдет конкурс снежных фигур «Снежная фантазия – 2017». В этом году он будет посвящен 50-летию Золотого кольца России. Тематика конкурса – «По Золотому кольцу приезжайте в Иваново», сообщает пресс-служба ивановской мэрии.
Как всегда, задачей команд-участниц будет оформление композиции из снега с помощью подручных средств и инструментов за строго отведенное для этого время.
Конкурс состоится 18 февраля в 11.30 (регистрация участников в 11.00) на парковке ТРК «Ясень».
К участию приглашаются команды, состоящие из студентов профессиональных образовательных организаций, студентов образовательных организаций высшего образования Ивановской области, некоммерческих организаций, а также коммерческих организаций, подавшие заявку на участие в Конкурсе.
Всю дополнительную информацию можно уточнить у руководителя проекта Евгении Евграфовой по телефону: 8-920-377-27-52.
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