Парковку ТРК «Ясень» сделают площадкой для снежных фигур

В областном центре пройдет конкурс «Снежная фантазия – 2017»





В Иванове вот уже в 12-й раз пройдет конкурс снежных фигур «Снежная фантазия – 2017». В этом году он будет посвящен 50-летию Золотого кольца России. Тематика конкурса – «По Золотому кольцу приезжайте в Иваново», сообщает пресс-служба ивановской мэрии.

Как всегда, задачей команд-участниц будет оформление композиции из снега с помощью подручных средств и инструментов за строго отведенное для этого время.

Конкурс состоится 18 февраля в 11.30 (регистрация участников в 11.00) на парковке ТРК «Ясень».

К участию приглашаются команды, состоящие из студентов профессиональных образовательных организаций, студентов образовательных организаций высшего образования Ивановской области, некоммерческих организаций, а также коммерческих организаций, подавшие заявку на участие в Конкурсе.

Всю дополнительную информацию можно уточнить у руководителя проекта Евгении Евграфовой по телефону: 8-920-377-27-52.

поделиться ссылкой:

