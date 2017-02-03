Новости
сегодня, 11:18
Иваново посетила делегация Королевства Бахрейн
ФОТО
Иваново посетила делегация Королевства Бахрейн, приехавшая по приглашению Всероссийской ассоциации «Арабско-русское содружество». Договоренность о поездке в Россию была достигнута в ходе визита в Бахрейн представителей Ивановской области в ноябре минувшего года.
В состав группы из арабского государства вошли работники Министерства образования и Департамента молодежи Бахрейна, а также председатель действующей в королевстве Ассоциации бахрейнско-российской дружбы доктор Набиль Аль Усуми.
В Иванове делегация находилась один день. Иностранцы побывали на экскурсиях в Художественном музее и Музее промышленности и искусства имени Бурылина, после чего их ждали в Доме национальностей.Фото: пресс-служба ивановского Дома национальностей
- оцените новость:
-
(0)
- 1008
- 4
Комментарии (4)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 15:06Ивановец завербовал в ИГИЛ троих жителей области
Следственными органами УФСБ ему предъявлено обвинение в содействии терроризму
-
(1)
- 1035
сегодня, 14:46В ивановской спортшколе произошло короткое замыкание с воспламенением
На момент ЧП в здании находились 7 человек
-
(0)
- 1084
сегодня, 13:12В Иванове в машине у 20-летних молодых людей нашли 45 пакетов со спайсом
И 170 тысяч рублей - ФОТО
-
(1)
- 1305
03.02.2017 16:55Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась зарплатами учителей в Ивановской области
И предложила министру образования и науки заняться этим вопросом - ВИДЕО
-
(5)
- 5972
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
-
(9)
- 13344
30.12.2016 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(2)
- 4079
30.12.2016 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(3)
- 4256
30.12.2016 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 3348
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 10125
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 9999
Вот,что интересно