Иваново посетила делегация Королевства Бахрейн

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Иваново посетила делегация Королевства Бахрейн, приехавшая по приглашению Всероссийской ассоциации «Арабско-русское содружество». Договоренность о поездке в Россию была достигнута в ходе визита в Бахрейн представителей Ивановской области в ноябре минувшего года.

В состав группы из арабского государства вошли работники Министерства образования и Департамента молодежи Бахрейна, а также председатель действующей в королевстве Ассоциации бахрейнско-российской дружбы доктор Набиль Аль Усуми.

В Иванове делегация находилась один день. Иностранцы побывали на экскурсиях в Художественном музее и Музее промышленности и искусства имени Бурылина, после чего их ждали в Доме национальностей.

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Фото: пресс-служба ивановского Дома национальностей