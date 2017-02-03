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Новости

сегодня, 11:18

Иваново посетила делегация Королевства Бахрейн

ФОТО


Иваново посетила делегация Королевства Бахрейн, приехавшая по приглашению Всероссийской ассоциации «Арабско-русское содружество». Договоренность о поездке в Россию была достигнута в ходе визита в Бахрейн представителей Ивановской области в ноябре минувшего года.

В состав группы из арабского государства вошли работники Министерства образования и Департамента молодежи Бахрейна, а также председатель действующей в королевстве Ассоциации бахрейнско-российской дружбы доктор Набиль Аль Усуми.

В Иванове делегация находилась один день. Иностранцы побывали на экскурсиях в Художественном музее и Музее промышленности и искусства имени Бурылина, после чего их ждали в Доме национальностей.

Фото: пресс-служба ивановского Дома национальностей

ключевые слова: Бахрейн делегация
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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  • сегодня, 12:15
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							Внутриполитический блок Кремля надеется использовать сентябрьские выборы для улучшения политической ситуации в ряде проблемных регионов в преддверии президентских выборов. Первым шагом, как ожидается, в ближайшие дни станет объявление об отставке порядка пяти губернаторов, рассказали «Ведомостям» бывший федеральный чиновник и близкий к Кремлю собеседник. Это решение, по их словам, обсуждалось в управлении внутренней политики (УВП) на прошлой неделе. Под пристальным вниманием находятся Карелия (Александр Худилайнен), Рязанская (Олег Ковалев), Свердловская (Евгений Куйвашев), Новгородская (Сергей Митин) и Ивановская (Павел Коньков) области, а также Пермский край (Виктор Басаргин) и Бурятия (Вячеслав Наговицын): ситуация там непростая и требует скорейшего принятия решений, отмечает еще один близкий к Кремлю собеседник, оговариваясь, что замены ожидаются не везде. 
    
Вот,что интересно								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной  Кохомчанин								
							
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  • сегодня, 13:22
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							Ну и к чему ты тут это ляпнул? Типа просто бзднуть от переполнивших мозг газов?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 13:51
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							ТТТ... Только бы не сглазить! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 13:43
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							Неужели правосудие свершится? Которые тут временные? Слазь! Кончилось ваше время!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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