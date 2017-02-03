В Родниках впервые состоится фестиваль местного домового





10 февраля, во всемирный День домового (есть и такой праздник), в Родниках состоится Первый фестиваль Кокоси.

Кокося – одно из самых необычных слов местного диалекта, не встречающееся больше нигде и знакомое каждому жителю Родников.

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Родниковская земля хранит множество легенд и народных сказок о Кокосе. Одна из них гласит, что Кокося это веселый озорной домашний дух, родственник Домового. Он добрый, но чуть неуклюжий. «Эх ты, кокося…», говорят, в Родниках, когда что-то неудачно или неловко сделают, не поймут или ошибутся.