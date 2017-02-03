Новости
20 минут назад
В Родниках впервые состоится фестиваль местного домового
10 февраля, во всемирный День домового (есть и такой праздник), в Родниках состоится Первый фестиваль Кокоси.
Кокося – одно из самых необычных слов местного диалекта, не встречающееся больше нигде и знакомое каждому жителю Родников.Родниковская земля хранит множество легенд и народных сказок о Кокосе. Одна из них гласит, что Кокося это веселый озорной домашний дух, родственник Домового. Он добрый, но чуть неуклюжий. «Эх ты, кокося…», говорят, в Родниках, когда что-то неудачно или неловко сделают, не поймут или ошибутся.
- оцените новость:
-
(0)
- 105
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
03.02.2017 17:04В Ивановской области в неотапливаемом с декабря доме насмерть замерзла супружеская пара
Полиция проводит проверку
-
(1)
- 5933
03.02.2017 16:55Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась зарплатами учителей в Ивановской области
И предложила министру образования и науки заняться этим вопросом - ВИДЕО
-
(5)
- 5070
03.02.2017 15:38Задержан ивановец, пытавшийся оказать влияние на следствие УФСБ
ОПЕРАТИВНОЕ ВИДЕО
-
(2)
- 4481
03.02.2017 14:20Ивановские власти хотят убрать цыганский поселок из местечка Авдотьино
Рассматривается вопрос о переселении цыган с незаконно занимаемых земель - ФОТО
-
(1)
- 6817
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
-
(9)
- 13279
30.12.2016 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(2)
- 4071
30.12.2016 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(3)
- 4247
30.12.2016 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 3345
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 10097
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 9973