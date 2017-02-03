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38 минут назад
Ночью в Иванове неизвестные подожгли дом
Никто не пострадал
В ночь на 5 февраля на 5-ой Курьяновской улице в Иванове произошел пожар: загорелся частный деревянный дом. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Никто не пострадал.
По данным ГУ МЧС по Ивановской области, предварительная причина возгорания – поджог. К ликвидации пожара привлекались 16 человек и 5 единиц техники.
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