Ночью в Иванове неизвестные подожгли дом

Никто не пострадал





В ночь на 5 февраля на 5-ой Курьяновской улице в Иванове произошел пожар: загорелся частный деревянный дом. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Никто не пострадал.

По данным ГУ МЧС по Ивановской области, предварительная причина возгорания – поджог. К ликвидации пожара привлекались 16 человек и 5 единиц техники.

поделиться ссылкой:

