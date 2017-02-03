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Двое взрослых и ребенок пострадали при столкновении трех автомобилей в Иванове
Автоавария произошла 5 февраля около 15.20 на перекрестке проспекта Ленина и 1-й Сибирской улицы. 37-летний водитель автомобиля «21060» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с двигавшейся во встречном направлении иномаркой «Форд Мондео». После этого «Форд Мондео» врезался в другой «Форд» - «Фокус», который выехал на перекресток с второстепенной дороги.
В результате ДТП пострадали три человека:
- 56-летний водитель «Фокуса» - с ушибом плеча после оказания медпомощи был оставлен на месте ДТП;
- водитель «ВАЗа» - с ушибом грудной клетки обратился в больницу;
- пассажир «Форда Мондео» мальчик 2003 г.р., - с ушибом плеча, бедра и носа обратился в ОКБ.
По данным УГИБДД по Ивановской области, водители были трезвы.
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