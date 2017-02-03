28-летний кохомчанин украл у собутыльника «ГАЗель» и попал на ней в аварию

С места ДТП злоумышленник сбежал





В кохомскую полицию с заявлением о пропаже автомобиля «ГАЗель» обратился местный житель. Как выяснилось, накануне потерпевший распивал со своим приятелем спиртное, потом уснул, а когда утром проснулся, не обнаружил уже ни приятеля, ни машины.

Вскоре оперативники установили, что угнанная «ГАЗель» попала в аварию, водитель с места ДТП скрылся. Очевидцы происшествия опознали в сбежавшем водителе «ГАЗели » знакомого потерпевшего – 28-летнего кохомчанина, с которым он застольничал накануне.

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», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.