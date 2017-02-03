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сегодня, 15:11
28-летний кохомчанин украл у собутыльника «ГАЗель» и попал на ней в аварию
С места ДТП злоумышленник сбежал
В кохомскую полицию с заявлением о пропаже автомобиля «ГАЗель» обратился местный житель. Как выяснилось, накануне потерпевший распивал со своим приятелем спиртное, потом уснул, а когда утром проснулся, не обнаружил уже ни приятеля, ни машины.
Вскоре оперативники установили, что угнанная «ГАЗель» попала в аварию, водитель с места ДТП скрылся. Очевидцы происшествия опознали в сбежавшем водителе «ГАЗели » знакомого потерпевшего – 28-летнего кохомчанина, с которым он застольничал накануне.«Полицейскими похищенная машина возвращена законному владельцу. Устанавливаются обстоятельства и мотивы совершенного фигурантом преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.
ключевые слова: автомобиль угон ДТП полиция
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