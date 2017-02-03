Новая авария на теплосетях в Иванове: горожане без тепла

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В районе улицы Шубиных в Иванове с утра отключено тепло в ряде домов. По предварительным данным, в зоне отключения - 4 дома, около 1000 человек. Кроме того, рядом находится школа и детский сад.Коммунальные службы ведут устранение очередной аварии на теплосетях.