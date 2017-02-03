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сегодня, 12:50
Новая авария на теплосетях в Иванове: горожане без тепла
ФОТОВ районе улицы Шубиных в Иванове с утра отключено тепло в ряде домов. По предварительным данным, в зоне отключения - 4 дома, около 1000 человек. Кроме того, рядом находится школа и детский сад.
Коммунальные службы ведут устранение очередной аварии на теплосетях.
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В новогодние праздники горожане намёрзлись, а теперь ещё и совсем без тепла остались.
вчера ты написал, что: - «Замечательный мэр, умный, молодой, энергичный, все у Вас получится. Мэр, которым стоит гордиться!».
Сегодня под моим ником какой-то «клон» пишет: - «Да, что-то погорячился я насчёт нового мэра. Владимира Николаевича я лично очень уважаю и ценю. Уверен, он блестяще справится с любой проблемой».
Сопоставив эти комментарии хочу спросить. Это случайно не ты стал клоном «Александр 56» и пишешь от моего имени?
Если этот ник тебе так понравился, и ты знаешь мой пароль для комментариев, то я тебе дарю тебе этот ник. Себе я заведу другой.
А вообще полагаю, что пользуется чужими никами только тот у кого своего авторитета кот наплакал или кто от своего имени ни чего умного сказать не может.
Вот как-то так.
Почему он оказался под ником простоника сам не понял.