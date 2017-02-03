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Новости

сегодня, 12:50

Новая авария на теплосетях в Иванове: горожане без тепла

ФОТО
В районе улицы Шубиных в Иванове с утра отключено тепло в ряде домов. По предварительным данным, в зоне отключения - 4 дома, около 1000 человек. Кроме того, рядом находится школа и детский сад.

Коммунальные службы ведут устранение очередной аварии на теплосетях. 


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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Александр 56								
							
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  • сегодня, 13:14
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										+1
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							А вот и тема для программы "Есть мнение" посвящённой 100 дням пребывания Шарыпова в кресле мэра "нарисовалась".
    
В новогодние праздники горожане намёрзлись, а теперь ещё и совсем без тепла остались.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Семсон								
							
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  • сегодня, 14:32
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    • 
										-1
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							Эти прогнившие трубы закопали не 100 дней назад а в лучшем случае при Грбачеве) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Александр  56								
							
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  • сегодня, 15:59
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										-1
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							Да, что-то погорячился я насчёт нового мэра. Владимира Николаевича я лично очень уважаю и ценю. Уверен, он блестяще справится с любой проблемой.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто   ник								
							
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  • 43 минуты назад
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										0
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							«простоник»
    
вчера ты написал, что: - «Замечательный мэр, умный, молодой, энергичный, все у Вас получится. Мэр, которым стоит гордиться!».
    
Сегодня под моим ником какой-то «клон» пишет: - «Да, что-то погорячился я насчёт нового мэра. Владимира Николаевича я лично очень уважаю и ценю. Уверен, он блестяще справится с любой проблемой». 
    
Сопоставив эти комментарии хочу спросить. Это случайно не ты стал клоном «Александр 56» и пишешь от моего имени?
    
Если этот ник тебе так понравился, и ты знаешь мой пароль для комментариев, то я тебе дарю тебе этот ник. Себе я заведу другой.
    
А вообще полагаю, что пользуется чужими никами только тот у кого своего авторитета кот наплакал или кто от своего имени ни чего умного сказать не может.
    
Вот как-то так.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Александр 56								
							
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  • 38 минут назад
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										0
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							Это был последний комментарий "Александр 56".
    
Почему он оказался под ником простоника сам не понял.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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03.02.2017 16:55

				

				Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась зарплатами учителей в Ивановской области 
								

					
	 И предложила министру образования и науки заняться этим вопросом - ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Ивановские власти хотят убрать цыганский поселок из местечка Авдотьино
				
03.02.2017 14:20

				

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31.12.2016 13:30

				

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					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
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