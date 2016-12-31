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45 минут назад
Около 4 тысяч жителей Родников остались без тепла из-за аварии на теплотрассе
Информация о том, что несколько районов Родников остались без теплоснабжения, начала поступать вчера вечером. Жители города сообщали о прорыве трубы на теплотрассе на улице Космонавтов.
В ГУ МЧС по Ивановской области о ЧП нам предоставили такие данные: с 23.00 3 февраля на теплотрассе в микрорайоне Машиностроитель и на улице 65 лет Октября проводились работы по ремонту компенсатора. Без теплоснабжения оказался 21 дом с население 4 тысячи человек. Ремонтные работы окончены сегодня в 6 утра.
Между тем сегодня днем в нашу редакцию продолжали поступать сообщения, что Родники все еще замерзают, и отопления в нескольких районах города по-прежнему нет.Информация уточняется.
ключевые слова: теплотрасса авария ремонт теплоснабжение ЧП
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