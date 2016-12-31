Юные ивановские хоккеисты завоевали серебро на «Зимнем Кубке» в Воркуте

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С 30 января по 2 февраля в Воркуте прошел хоккейный турнир «Зимний Кубок» среди детей 2008-2009 годов рождения. Команда «Авангард» из Иванова завоевала на соревнованиях 2-е место. Лучшим бомбардиром турнира стал юный ивановский хоккеист, забив 35 шайб.

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