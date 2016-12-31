В Палехе пьяный водитель вылетел в кювет, скрылся с места ДТП и заявил, что его машину угнали

Полиция быстро раскрыла обман





В отдел полиции Палеха поступила информация, что на одной из улиц поселка в кювете находится брошенная иномарка. Полицейские быстро установили, что владельцем машины является местный житель.

Хозяин авто сообщил сотрудникам полиции, что ночью машина у него была похищена. Заявление от гражданина о преступлении было зарегистрировано в установленном законом порядке.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские отследили передвижение данного авто на территории района: по записям с видеокамер АПК "Безопасный город" сотрудники уголовного розыска не только выяснили маршрут подозреваемого, но и то, что в ночь похищения, заявитель сам находился за рулем своей автомашины», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.

Выяснилось, что ночью мужчина с супругой вернулся из ночного клуба, и когда жена уснула, он сел за руль машины, а на одной из улиц Палеха не справился с управлением и съехал в кювет, после чего с места дорожного происшествия скрылся. Увидев предъявленные видеодоказательства, хозяин авто признался в обмане и написал явку с повинной.

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Теперь за заведомо ложный донос ему грозит до двух лет лишения свободы.