Потерпевший по делу Калачева выдвинул иск о возмещении морального вреда





Во время недавнего судебного заседания один из потерпевших по делу о нападении на офис «Таксолета» 27 мая 2016 года, Алексей Варенцов, заявил иск к Владимиру Калачеву о возмещении морального вреда. Сумма требований - 300 тысяч рублей. 200 тысяч - вред, нанесенный непосредственно стрельбой. 100 тысяч - вред, нанесенный оскорблением. По мнению Варенцова, оскорблением следует считать слова Калачева, прозвучавшие на судебном заседании 31 января.

Владимир Калачев заявил о том, что знает о пристрастии г-на Варенцова к употреблению алкогольных напитков. Этот вывод следует из материалов того же уголовного дела, где есть и информация о приводах в полицию этого потерпевшего с указанием причин приводов. Кроме того, Калачев в этом же судебном заседании назвал Алексея Варенцова человеком несмелым, попросту говоря - трусом.

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