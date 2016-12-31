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Потерпевший по делу Калачева выдвинул иск о возмещении морального вреда
Во время недавнего судебного заседания один из потерпевших по делу о нападении на офис «Таксолета» 27 мая 2016 года, Алексей Варенцов, заявил иск к Владимиру Калачеву о возмещении морального вреда. Сумма требований - 300 тысяч рублей. 200 тысяч - вред, нанесенный непосредственно стрельбой. 100 тысяч - вред, нанесенный оскорблением. По мнению Варенцова, оскорблением следует считать слова Калачева, прозвучавшие на судебном заседании 31 января.
Владимир Калачев заявил о том, что знает о пристрастии г-на Варенцова к употреблению алкогольных напитков. Этот вывод следует из материалов того же уголовного дела, где есть и информация о приводах в полицию этого потерпевшего с указанием причин приводов. Кроме того, Калачев в этом же судебном заседании назвал Алексея Варенцова человеком несмелым, попросту говоря - трусом.
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Варенцова за навет, Калачева за недержание - по 50 ударов палкой.
- И дело это высосаное из... закрыть и не трахать нам обывателям мозг этой мочой.