Три автомобиля столкнулись на трассе Родники-Кинешма: четверо пострадавших

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Автоавария произошла 3 февраля около 7 часов вечера на трассе Родники-Кинешма у деревни Мальчиха. Столкнулись три легковых автомобиля.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области, водитель машины «Дэу» двигался со стороны Родников в Вичугу, за ним ехал «Лада Калина». Водителю иномарки необходимо было повернуть налево, он притормозил, пропуская на встречной полосе транспорт, в этот момент в «Дэу» и врезалась «Лада Калина». Ударом иномарку вытолкнуло на встречку прямо под «Тойоту».

В результате ДТП четверо человек – водители «Дэу» и «Лады», а также пассажиры отечественного автомобиля - были госпитализированы с сотрясениями мозга, переломами, рваными ранами и ушибами. Водитель «Тойоты» не пострадал.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области

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