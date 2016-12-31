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Три автомобиля столкнулись на трассе Родники-Кинешма: четверо пострадавших
Автоавария произошла 3 февраля около 7 часов вечера на трассе Родники-Кинешма у деревни Мальчиха. Столкнулись три легковых автомобиля.
Как рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области, водитель машины «Дэу» двигался со стороны Родников в Вичугу, за ним ехал «Лада Калина». Водителю иномарки необходимо было повернуть налево, он притормозил, пропуская на встречной полосе транспорт, в этот момент в «Дэу» и врезалась «Лада Калина». Ударом иномарку вытолкнуло на встречку прямо под «Тойоту».
В результате ДТП четверо человек – водители «Дэу» и «Лады», а также пассажиры отечественного автомобиля - были госпитализированы с сотрясениями мозга, переломами, рваными ранами и ушибами. Водитель «Тойоты» не пострадал.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области
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- просто заранее включи поворотник - на трассе за 500м от тебя не убудет,
зато попа цела и люди в травму не попадут