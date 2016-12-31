100 дней главы города Иваново Владимира Шарыпова обсудим в прямом эфире

Вопросы мэру можно задавать уже сейчас ВИДЕО анонс



поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

209

Первые сто дней Владимира Шарыпова на посту мэра города Иванова: что удалось достичь, с какими трудностями пришлось столкнуться?Смотрите программу "ЕСТЬ МНЕНИЕ" сразу на трех телеканалах (ТНТ-Иваново, Барс, 7х7) в понедельник, 6 февраля в 19:00.Вы можете дозвониться мэру в прямом эфире или задать свой вопрос уже сейчас по телефону 58-77-77