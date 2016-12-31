ПОСЛУШАЙТЕ! Политтехнологи-колдуны: в Ивановской области научились добывать выборные голоса покойников

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Интересно, чем все-таки закончится история с августовской подделкой 6 тысяч подписей в избирательных документах. Напомним, фальшивые подписные листы в свою поддержку в избирательную комиссию на довыборах в облдуму подали кандидаты от «Гражданской платформы», «Российской партии пенсионеров» и «Патриотов России». А собирали подписи – представители «Единой России», её молодежного крыла, сотрудники департамента внутренней политики, администрации Иванова.

Проверка затянулась почти на полгода. С перерывами. Ведь следователи уже завершали её отказом в возбуждении уголовного дела. Но прокуратура отменяла постановление. И даже подсказывала, что упустили в ходе проверки их коллеги из другого силового ведомства. И вот теперь среди подписантов нашли покойников - запросив данные в ЗАГСе и сравнив с информацией в подписных листах.

О «мертвых душах» и «голосовании с того света» - в комментарии Татьяны Прокопенко.

109-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть здесь.

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