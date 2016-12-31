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Новости

сегодня, 19:55

В правительстве Ивановской области прокомментировали информацию об уровне зарплаты учителей


Ранее мы сообщали о том, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила свое возмущение и негодование, узнав от учительницы из Ивановской области о резком снижении зарплат ивановских педагогов (как это было – см. на видео). Эта новость облетела многие региональные и федеральные СМИ. В правительстве Ивановской области просто не могли не отреагировать на это и прокомментировали ситуация с заработной платой учителей в регионе. Приводим текст правительственного пресс-релиза полностью:

«Средняя заработная плата педагогов школ Ивановской области по итогам 2016 года превысила целевой показатель.

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 в Ивановской области проводится поэтапное повышение заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе сферы образования. По данным мониторинга департамента образования Ивановской области, по итогам 2016 года средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования в целом по региону составила 21369,2 рублей и превысила установленный региональной «дорожной картой» показатель на 15,8%.

Как поясняют в региональном департаменте образования, в 2016 году заработная плата педагогов школ должна быть на уровне не менее 100% от средней заработной платы по региону – среднемесячного дохода от трудовой деятельности, которая в соответствии с прогнозом на 2016 год составляет 18445,7 рублей.

В 2016 году регион полностью выполнил свои финансовые обязательства, и на обеспечение заработной платы педагогов школ муниципальным образованиям из средств областного бюджета направлено 1,7 млрд. рублей.

В Комсомольском районе средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций за 2016 год составила 21377,3 рублей и увеличилась по сравнению с 2015 годом на 7,4%. Диапазон размера заработной платы педагогов школ Комсомольского района - от 17700 до 33800 рублей.

Как прокомментировали в департаменте, заработная плата педагогических работников состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. Заработная плата конкретного работника зависит от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы и может быть как выше, так и ниже целевого значения, установленного Указом Президента Российской Федерации. «Некоторое снижение заработной платы в январе происходит ежегодно и связано с объективными причинами: меньшее количество рабочих дней. Отсюда и зависимость размеров выплат стимулирующего характера. Поэтому январь не показателен для расчета средней заработной платы», - пояснила руководитель облдепартамента образования Ольга Антонова.

Департамент провел оперативную проверку озвученных данных по уровню заработных плат учителей в сельских школах Комсомольского района. По итогам проверки в ведомстве привели данные по одному из педагогов Октябрьской сельской школы: в сентябре 2016 года заработная плата составила 19282 рубля, в октябре -  18282 рубля, в ноябре – 34066 рублей, в декабре – 34462 рубля, в январе в связи с невыплатой стимулирующей части заработной платы – 14411 рублей».



ключевые слова: Валентина Матвиенко учителя зарплата
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 20:16
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							В январе, значится, лишили премиальных на 100% . Не слабо. За что же их так? Чтож такого учудили на рабочем месте педагоги? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 20:23
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							Антонова что курила? Если сделала такое заключение?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Иван иваныч								
							
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  • сегодня, 21:00
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							Уволят теперь эту учителку(((								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Михаил Турусов								
							
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  • 49 минут назад
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										0
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							Средняя температура по больнице 36,6, включая палату номер О								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Сергей Беляков								
							
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  • 38 минут назад
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							Да не отчеты надо смотреть красивые с якобы средними зарплатами, а квитки, которые на руках у учителей. Эти "средние" зарплаты известно как получаются. На двух ставках (за двоих то есть!), весь день и ночь на работе - и в итоге шиш с маслом.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Bedgotr								
							
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  • 26 минут назад
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							"Плата за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам, которая собирается с помощью системы «Платон», вырастет вдвое с 15 апреля, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов."
    

    
Ждем роста цен...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Hikola Ya								
							
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  • 8 минут назад
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							Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад). (ч.4 ст. 112 ТК РФ).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась зарплатами учителей в Ивановской области
				
сегодня, 16:55

				

				Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась зарплатами учителей в Ивановской области 
								

					
	 И предложила министру образования и науки заняться этим вопросом - ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Ивановские власти хотят убрать цыганский поселок из местечка Авдотьино
				
сегодня, 14:20

				

				Ивановские власти хотят убрать цыганский поселок из местечка Авдотьино 
									
								

					
	 Рассматривается вопрос о переселении цыган с незаконно занимаемых земель - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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