В правительстве Ивановской области прокомментировали информацию об уровне зарплаты учителей





Ранее мы сообщали о том, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила свое возмущение и негодование, узнав от учительницы из Ивановской области о резком снижении зарплат ивановских педагогов (как это было – см. на видео). Эта новость облетела многие региональные и федеральные СМИ. В правительстве Ивановской области просто не могли не отреагировать на это и прокомментировали ситуация с заработной платой учителей в регионе. Приводим текст правительственного пресс-релиза полностью:

«Средняя заработная плата педагогов школ Ивановской области по итогам 2016 года превысила целевой показатель.

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 в Ивановской области проводится поэтапное повышение заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе сферы образования. По данным мониторинга департамента образования Ивановской области, по итогам 2016 года средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования в целом по региону составила 21369,2 рублей и превысила установленный региональной «дорожной картой» показатель на 15,8%.

Как поясняют в региональном департаменте образования, в 2016 году заработная плата педагогов школ должна быть на уровне не менее 100% от средней заработной платы по региону – среднемесячного дохода от трудовой деятельности, которая в соответствии с прогнозом на 2016 год составляет 18445,7 рублей.

В 2016 году регион полностью выполнил свои финансовые обязательства, и на обеспечение заработной платы педагогов школ муниципальным образованиям из средств областного бюджета направлено 1,7 млрд. рублей.

В Комсомольском районе средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций за 2016 год составила 21377,3 рублей и увеличилась по сравнению с 2015 годом на 7,4%. Диапазон размера заработной платы педагогов школ Комсомольского района - от 17700 до 33800 рублей.

Как прокомментировали в департаменте, заработная плата педагогических работников состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. Заработная плата конкретного работника зависит от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы и может быть как выше, так и ниже целевого значения, установленного Указом Президента Российской Федерации. «Некоторое снижение заработной платы в январе происходит ежегодно и связано с объективными причинами: меньшее количество рабочих дней. Отсюда и зависимость размеров выплат стимулирующего характера. Поэтому январь не показателен для расчета средней заработной платы», - пояснила руководитель облдепартамента образования Ольга Антонова.

Департамент провел оперативную проверку озвученных данных по уровню заработных плат учителей в сельских школах Комсомольского района. По итогам проверки в ведомстве привели данные по одному из педагогов Октябрьской сельской школы: в сентябре 2016 года заработная плата составила 19282 рубля, в октябре - 18282 рубля, в ноябре – 34066 рублей, в декабре – 34462 рубля, в январе в связи с невыплатой стимулирующей части заработной платы – 14411 рублей».

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