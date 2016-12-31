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Прокуратура требует провести капремонт водопровода в Фурманове
Прокуратура потребовала провести капитальный ремонт фурмановского водопровода в районе деревни Шульгино. Представители ведомства подали заявление в суд.
Напомним, в канун Нового года в Фурманове произошла серьезная авария на водопроводе - почти неделю жители города провели без воды. Выяснилось, что сети принадлежат частным лицам: владеет трубами московская фирма "Объединенные коммунальные системы". До Нового года коммуникации эксплуатировало ООО "Фурманов водоканал".
В прокуратуре выяснили, что владельцы долгое время не следили за сетями должным образом - сейчас больше 70 процентов труб изношены. С 1 января их обслуживает новая организация - ООО "Водосеть". Интересно, что у "Водоканала" и "Водосети" один гендиректор.
Сейчас представители прокуратуры хотят обязать собственников провести капитальный ремонт сетей - иск направлен в Фурмановский городской суд. Среди ответчиков "Фурманов водоканал" не числится.
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Комментарии (1)
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- прoсто фиксегодня, 18:53ну это года на два- на три, апелляция, кассация и т.п., а этих тварей в помине нет, поискать концы на Кипре)))))))))))))))))))
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