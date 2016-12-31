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сегодня, 17:50
В шуйской гимназии прямо на парты рухнул потолок
В шуйской гимназии №1 рушится потолок. Штукатурка в одном из кабинетов обвалилась в конце января, рухнув прямо на парты. К счастью, все произошло ночью, когда в школе никого не было.
После этого администрация школы начала проверку потолочного покрытия, в ходе которой вскрылось много проблем. Есть ли угроза дальнейших обрушений? Об этом смотрите сегодня в вечерних выпусках программы «Губерния» на телеканале «БАРС».
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Комментарии (3)
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- 8 земельных участковсегодня, 18:07В Шуе есть депутат ,находящийся под следствием,мало того он стал им будучи под следствием,если бы у путного мужика прибило школьника в такой гимназии:вопрос-как бы он поступил с таким депутатом?
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- прoсто фиксегодня, 18:29ну и что, директор куда смотрел, конкурсы не назначал, зарплату получал под сотню)))))))))))))))))
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- Виктор Трубниковсегодня, 20:38Верной дорогой идём,товарищи.ЕР выведет.
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