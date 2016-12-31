В шуйской гимназии прямо на парты рухнул потолок





В шуйской гимназии №1 рушится потолок. Штукатурка в одном из кабинетов обвалилась в конце января, рухнув прямо на парты. К счастью, все произошло ночью, когда в школе никого не было.

После этого администрация школы начала проверку потолочного покрытия, в ходе которой вскрылось много проблем. Есть ли угроза дальнейших обрушений? Об этом смотрите сегодня в вечерних выпусках программы «Губерния» на телеканале «БАРС».

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