Новости
В Ивановской области в неотапливаемом с декабря доме насмерть замерзла супружеская пара
Полиция проводит проверку
В минувшие сутки в одном из домов на улице Льва Толстого в Юже были обнаружены два трупа – мужчины и женщины. Как установили сотрудники полиции, умершие - 48-летний хозяин дома и его 44-летняя гражданская жена. Признаков насильственной смерти на их телах не было.
Оперативники выяснили, что сожители нигде не работали, вели антиобщественный образ жизни. При осмотре места происшествия внимание полицейских привлекла емкость с замерзшей водой. Сотрудники уголовного розыска опросили местных жителей и выяснили, что жилище погибших не отапливалось с декабря 2016 года.
По предварительной информации, озвученной пресс-службой УМВД по Ивановской области, накануне своей смерти погибшие распивали спиртное и легли спать в одном нижнем белье. Вероятной причиной их смерти является переохлаждение. В настоящее время по факту обнаружения трупов проводится проверка.
- оцените новость:
-
(1)
- 1874
- 3
Комментарии (3)
-
- 8 земельных участковсегодня, 18:28Вот он звериный оскал русского капитализма - тема объёмная,поэтому частный вопрос,усидит ли главмент Южи и его сатрап участковый на своём месте??
-
- foxсегодня, 19:29кошмар-такого точно не было, пробиваем дно всё ниже
-
- Виктор Трубниковсегодня, 20:32Дожили.Ну и кто за их смерть ответит?Разделись и легли спать.Это в холодном помещении?
Новость дня
-
(1)
- 1905
-
(5)
- 1575
-
(2)
- 2376
-
(1)
- 3703
-
(9)
- 13154
-
(2)
- 4048
-
(3)
- 4218
-
(0)
- 3328
-
(0)
- 10034
-
(2)
- 9914