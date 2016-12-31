В Ивановской области в неотапливаемом с декабря доме насмерть замерзла супружеская пара

Полиция проводит проверку





В минувшие сутки в одном из домов на улице Льва Толстого в Юже были обнаружены два трупа – мужчины и женщины. Как установили сотрудники полиции, умершие - 48-летний хозяин дома и его 44-летняя гражданская жена. Признаков насильственной смерти на их телах не было.

Оперативники выяснили, что сожители нигде не работали, вели антиобщественный образ жизни. При осмотре места происшествия внимание полицейских привлекла емкость с замерзшей водой. Сотрудники уголовного розыска опросили местных жителей и выяснили, что жилище погибших не отапливалось с декабря 2016 года.

По предварительной информации, озвученной пресс-службой УМВД по Ивановской области, накануне своей смерти погибшие распивали спиртное и легли спать в одном нижнем белье. Вероятной причиной их смерти является переохлаждение. В настоящее время по факту обнаружения трупов проводится проверка.

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