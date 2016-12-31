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Новости

сегодня, 16:55

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась зарплатами учителей в Ивановской области

И предложила министру образования и науки заняться этим вопросом - ВИДЕО


Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что субъекты РФ, в которых зарплата учителей меньше средней по региону, нарушают так называемые «майские указы» Президента. Как сообщает «Интерфакс», такова была ее возмущенная реакция на слова учительницы малокомплектной школы Комсомольского района Ивановской области, которая сообщила, что в ее районе с 1 января зарплата упала со средней в 20 тысячи рублей до 14 тысяч. А еще в одной школе – вообще до 7 тысяч. И это несмотря на то, что ученики и педагоги этого образовательного учреждения одерживают победы на федеральном и международном уровне.

«На бумаге все гладко, почти все губернаторы отчитались - все зарплаты соответствуют «майским указам». А выходит какой-то учитель из конкретной школы - это же полное безобразие. Как это можно 7 тысяч учителю? Кто пойдет на эту зарплату?» - цитирует «Интерфакс» слова Валентины Матвиенко.

Спикер Совфеда предложила министру образования и науки РФ Ольге Васильевой заняться этим вопросом.



ключевые слова: Валентина Матвиенко учителя зарплата
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Комментарии (9)

	


	

	

		
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  • 
								
									Lisa Patrikeevna								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:44
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							У меня зп 12 тысяч... На "голой" ставке (18 часов), учитель высшей категории. Вот действительно вопрос - кто пойдёт в учителя? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр Шикалёв								
							
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  • сегодня, 18:22
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    • 
										0
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							пишу с телефона, простите за минус :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									8 земельных участков								
							
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  • сегодня, 18:39
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							Валька-стакан в своём репертуаре - дурака включила.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									балбес( тупой)								
							
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  • сегодня, 17:46
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										+1
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							готов рыдать вместе с ней...Цинизм возмущает-когда делают вид, что не знают!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									балбес( тупой)								
							
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  • сегодня, 17:47
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							цинизм возмущает, когда делают вид, что не знают!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Александр Шикалёв								
							
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  • сегодня, 18:21
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										+1
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							А возьмите среднестатистического врача, или еще кого-то с бюджетных организаций...у них больше зарплаты что ли???только этого,почему-то никто не замечает.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									pirate								
							
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  • сегодня, 19:37
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										-1
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							да ладно! в январе школа дай бог 2 недели отработала... с карантином да каникулами.. вот тебе и 14 тысяч... умножайте на 2 смело - получите среднюю зарплату в 28 тыщ								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Сергей Беляков								
							
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  • сегодня, 19:40
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										+1
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							Пока базовая ставка будет в 2,5 раза ниже минималки, учитель будет проклятой профессией. Если ставка 3400, от нее считаются копеечные коэффициенты за образование и категорию, плюс стимулирующие равные или ниже ставки, что ж выходит? Приходится учителям на полторы две ставки работать. И все равно в итоге позорище!!! Срам и позор той стране, где учитель нищ (с). Поднимите ставку до МРОТ и часть проблемы решится.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Упссс								
							
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  • 21 минуту назад
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							А что думает Бузулуцкая - бывший учитель?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась зарплатами учителей в Ивановской области
				
сегодня, 16:55

				

				Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась зарплатами учителей в Ивановской области 
								

					
	 И предложила министру образования и науки заняться этим вопросом - ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Ивановские власти хотят убрать цыганский поселок из местечка Авдотьино
				
сегодня, 14:20

				

				Ивановские власти хотят убрать цыганский поселок из местечка Авдотьино 
									
								

					
	 Рассматривается вопрос о переселении цыган с незаконно занимаемых земель - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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