Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась зарплатами учителей в Ивановской области

И предложила министру образования и науки заняться этим вопросом - ВИДЕО





Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что субъекты РФ, в которых зарплата учителей меньше средней по региону, нарушают так называемые «майские указы» Президента. Как сообщает «Интерфакс», такова была ее возмущенная реакция на слова учительницы малокомплектной школы Комсомольского района Ивановской области, которая сообщила, что в ее районе с 1 января зарплата упала со средней в 20 тысячи рублей до 14 тысяч. А еще в одной школе – вообще до 7 тысяч. И это несмотря на то, что ученики и педагоги этого образовательного учреждения одерживают победы на федеральном и международном уровне.

«На бумаге все гладко, почти все губернаторы отчитались - все зарплаты соответствуют «майским указам». А выходит какой-то учитель из конкретной школы - это же полное безобразие. Как это можно 7 тысяч учителю? Кто пойдет на эту зарплату?» - цитирует «Интерфакс» слова Валентины Матвиенко.

Спикер Совфеда предложила министру образования и науки РФ Ольге Васильевой заняться этим вопросом.

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