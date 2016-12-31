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сегодня, 19:55В правительстве Ивановской области прокомментировали информацию об уровне зарплаты учителей
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54 минуты назадВ. МАТВИЕНКО ВОЗМУТИЛА ЗАРПЛАТА УЧИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась зарплатами учителей в Ивановской области
И предложила министру образования и науки заняться этим вопросом - ВИДЕО
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что субъекты РФ, в которых зарплата учителей меньше средней по региону, нарушают так называемые «майские указы» Президента. Как сообщает «Интерфакс», такова была ее возмущенная реакция на слова учительницы малокомплектной школы Комсомольского района Ивановской области, которая сообщила, что в ее районе с 1 января зарплата упала со средней в 20 тысячи рублей до 14 тысяч. А еще в одной школе – вообще до 7 тысяч. И это несмотря на то, что ученики и педагоги этого образовательного учреждения одерживают победы на федеральном и международном уровне.
«На бумаге все гладко, почти все губернаторы отчитались - все зарплаты соответствуют «майским указам». А выходит какой-то учитель из конкретной школы - это же полное безобразие. Как это можно 7 тысяч учителю? Кто пойдет на эту зарплату?» - цитирует «Интерфакс» слова Валентины Матвиенко.
Спикер Совфеда предложила министру образования и науки РФ Ольге Васильевой заняться этим вопросом.
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Комментарии (9)
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- Lisa Patrikeevnaсегодня, 17:44У меня зп 12 тысяч... На "голой" ставке (18 часов), учитель высшей категории. Вот действительно вопрос - кто пойдёт в учителя?
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- Александр Шикалёвсегодня, 18:22пишу с телефона, простите за минус :)
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- 8 земельных участковсегодня, 18:39Валька-стакан в своём репертуаре - дурака включила.
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- балбес( тупой)сегодня, 17:46готов рыдать вместе с ней...Цинизм возмущает-когда делают вид, что не знают!!!
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- балбес( тупой)сегодня, 17:47цинизм возмущает, когда делают вид, что не знают!!!
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- Александр Шикалёвсегодня, 18:21А возьмите среднестатистического врача, или еще кого-то с бюджетных организаций...у них больше зарплаты что ли???только этого,почему-то никто не замечает.
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- pirateсегодня, 19:37да ладно! в январе школа дай бог 2 недели отработала... с карантином да каникулами.. вот тебе и 14 тысяч... умножайте на 2 смело - получите среднюю зарплату в 28 тыщ
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- Сергей Беляковсегодня, 19:40Пока базовая ставка будет в 2,5 раза ниже минималки, учитель будет проклятой профессией. Если ставка 3400, от нее считаются копеечные коэффициенты за образование и категорию, плюс стимулирующие равные или ниже ставки, что ж выходит? Приходится учителям на полторы две ставки работать. И все равно в итоге позорище!!! Срам и позор той стране, где учитель нищ (с). Поднимите ставку до МРОТ и часть проблемы решится.
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- Упссс21 минуту назадА что думает Бузулуцкая - бывший учитель?
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