Где в Ивановской области в ближайшее время пройдут массовые проверки водителей





Сегодня и завтра дорожные полицейские проведут ряд рейдов и массовых проверок водителей транспортных средств.

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3 февраля на трезвость проверят водителей в Шуйском районе, 4 февраля – в Вичугском, Кинешемском, Южском районах и в Иванове. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.