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сегодня, 16:31
В Ивановской области осуждены супруги-самогонщики
В Приволжске вынесен приговор по уголовному делу о производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
На скамье подсудимых оказались супруги-пенсионеры, проживающие в Плесе. Они торговали самогоном, который сами и гнали. Между тем экспертиза показала, что приготовленная ими продукция не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья и при употреблении может причинить вред здоровью.Свою вину самогонщики признали полностью. В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд приговорил их к 100 часам обязательных работ каждого.
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Комментарии (2)
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- kardiotonikсегодня, 17:38моя бабушка 87-лет от роду была приятно удивлена,когда увидела в Аксоне магазин с самогонными аппаратами,говорит.жаль дед не дожил до сей поры,гоняли их за самогоночку в свое время...
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- Вахтанг Камикадзесегодня, 20:28Гнать для собственного употребления можно. :) Торговать нельзя. :) Продавать можно только то, что полностью соответствует действующим нормам. :)
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