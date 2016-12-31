В Ивановской области осуждены супруги-самогонщики





В Приволжске вынесен приговор по уголовному делу о производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

На скамье подсудимых оказались супруги-пенсионеры, проживающие в Плесе. Они торговали самогоном, который сами и гнали. Между тем экспертиза показала, что приготовленная ими продукция не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья и при употреблении может причинить вред здоровью.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

858

Свою вину самогонщики признали полностью. В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд приговорил их к 100 часам обязательных работ каждого.