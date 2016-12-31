В Иванове 90-летняя бабушка стала жертвой «коммунального» мошенника

Полиция разыскивает преступника





В областном центре зарегистрирован очередной факт мошенничества на доверии. Жертвой преступника стала 90-летняя бабушка, проживающая на улице Кирякиных.

К ней в дом пришел неизвестный и представился работником коммунальной службы. Попав в квартиру, злоумышленник предложил пенсионерке опломбировать счетчики воды и потребовал за работу 4800 рублей. Пожилая женщина деньги заплатила, а когда поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают мошенника, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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