На «Барсе» выходит новый телепроект

Будет интересно всем!





Премьера нового проекта телеканала «Барс» выйдет уже на следующей неделе.

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Программа, которая будет интересна каждому зрителю нашего телеканала. Все самые важные и актуальные темы в одном проекте. Смотрите по вторникам, средам и четвергам в 18.00, 19.00 и 20.00.