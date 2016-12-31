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сегодня, 15:50
На «Барсе» выходит новый телепроект
Будет интересно всем!
Премьера нового проекта телеканала «Барс» выйдет уже на следующей неделе.Программа, которая будет интересна каждому зрителю нашего телеканала. Все самые важные и актуальные темы в одном проекте. Смотрите по вторникам, средам и четвергам в 18.00, 19.00 и 20.00.
ключевые слова: ТРК "Барс" телепроект премьера
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