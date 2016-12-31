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сегодня, 15:38
Задержан ивановец, пытавшийся оказать влияние на следствие УФСБ
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Пресечена противоправная деятельность ивановца, связанная с попытками оказать влияние на ход предварительного следствия по уголовному делу, ранее возбужденному следственным отделением УФСБ.
Чтобы завладеть денежными средствами одного из участников уголовного процесса, злоумышленник предложил выступить посредником якобы при передаче 600 тысяч рублей должностным лицам УФСБ за то, чтобы они не приняли законных мер реагирования. Деньги он собирался присвоить себе.
При получении суммы ивановец был задержан с поличным сотрудниками УФСБ. Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия. Максимальное наказание по указанной статье предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.Оперативное предоставлено пресс-службой УФСБ по Ивановской области
ключевые слова: УФСБ мошенничество уголовное дело
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