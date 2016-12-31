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Новости

сегодня, 15:09

Церковь хочет забрать в свою собственность вичугскую спортшколу


Администрация Вичуги рассматривает просьбу Православной Церкви о передаче в собственность местной спортшколы.

В вичугской спортшколе занимаются гимнасты. Кроме того, там находится центр подготовки ГТО. Глава администрации Вичуги Михаил Куприянов пояснил IvanovoNews, что передача возможна только в случае, если для спортивных занятий будет найдено более достойное помещение.

По некоторой информации, РПЦ хочет сделать из спортшколы приют для бездомных.



ключевые слова: РПЦ спортшкола собственность
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Комментарии (16)

	


	

	

		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 15:23
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							жадность- не порок								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ivanos2014								
							
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  • сегодня, 15:24
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    • 
										-1
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							Так пускай РПЦ и построит спортшколу взамен отобранного здания.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									droop								
							
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  • сегодня, 18:37
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							Не совсем понятно, здание спортшколы имеет какое-то отношение к репеце, или просто приглянулось?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									kos37								
							
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  • сегодня, 15:42
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										-1
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							Решили спортом заняться								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Executor								
							
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  • сегодня, 15:51
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							Харя не треснет?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 16:00
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    • 
										+1
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							Наводящий вопрос - а какого года постройки церковь? И есть ли у церкви средства на поддержании здания в надлежащем состоянии? Спортзал в культовом сооружении конечно, не дело. Да только поддерживать такую старину в "жилом" виде хороших денег стоит. Одними молитвами не получится поддержать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЗолотаяОсень								
							
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  • сегодня, 16:11
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    • 
										-1
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							Гундяевские попы потеряли чувство меры уже по всей стране. Самое главное кто мне может ответит на хера он им нужен этот спорт зал, молиться или для каких целей?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ник2шум								
							
    • 
							
  • сегодня, 20:57
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    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							читать умеете? приют для бездомных планируют сделать. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Немизида								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мы добрых граждан позабавим
    
И у позорного столпа
    
Кишкой последнего попа
    
Последнего царя удавим.
    
(Пушкин)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузьма Пруткофф								
							
    • 
							
  • сегодня, 20:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"...аи да Пушкин! аи да сукин сын!"
    
А.С. Пушкин								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									kardiotonik								
							
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  • сегодня, 17:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ну и замахнулись бы сразу на здание администрации,что мелочиться?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									8 земельных участков								
							
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  • сегодня, 19:01
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    • 
										-1
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							Ну ты загнул,власть и попы - 2 сапога пара,задача у них одна ,внушить плебсу,что пристойная жизнь будет потом  - на небесах.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									откат 1								
							
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  • сегодня, 19:01
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										-1
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							попы и олигархи одна волчья стая ,								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Иванов сын								
							
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  • сегодня, 19:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							как всегда "Барс" бросив громкий заголовок не удосужилось разъяснить все как есть...о какой церкви идет речь,о каком здании спортшколы...я сам из вичугских пацанов родом из 60-х представляю хорошо о чем идет речь,а конкретно о храме на ул.Парковой и близлежащих постройках того времени...там единственное каменное одноэтажное здание недалеко от церкви,в котором насколько я помню всегда была спортшкола...здание неплохое,красивое...вот только не понятно зачем его забирать у одних детей,чтобы отдать другим?!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ник2шум								
							
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  • сегодня, 21:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А вы уверены, что там дети занимаются? Корреспондент мало того, что не удосужился написать, о каком здании идёт речь, о его былой принадлежности, так еще и не написал, что там за гимнасты. на поверку окажется, что там платная секция бодибилдинга для взрослых мужиков.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									{Abbadon{								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вичуга - большой город .Всему населению не хватает домов и квартир . Так решили проблему с жильем в городе .Оригинальная идея .У мэра головная боль исчезнет .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась зарплатами учителей в Ивановской области
				
сегодня, 16:55

				

				Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась зарплатами учителей в Ивановской области 
								

					
	 И предложила министру образования и науки заняться этим вопросом - ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Ивановские власти хотят убрать цыганский поселок из местечка Авдотьино
				
сегодня, 14:20

				

				Ивановские власти хотят убрать цыганский поселок из местечка Авдотьино 
									
								

					
	 Рассматривается вопрос о переселении цыган с незаконно занимаемых земель - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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