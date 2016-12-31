Церковь хочет забрать в свою собственность вичугскую спортшколу





Администрация Вичуги рассматривает просьбу Православной Церкви о передаче в собственность местной спортшколы.

В вичугской спортшколе занимаются гимнасты. Кроме того, там находится центр подготовки ГТО. Глава администрации Вичуги Михаил Куприянов пояснил IvanovoNews, что передача возможна только в случае, если для спортивных занятий будет найдено более достойное помещение.



По некоторой информации, РПЦ хочет сделать из спортшколы приют для бездомных.



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