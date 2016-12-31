В Ивановской области выявили 56 поддельных российских банкнот и одну стодолларовую фальшивку

Таковы данные за за четвертый квартал прошлого года







В Ивановской области за четвертый квартал 2016 года было выявлено 56 российских банкнот, имеющих признаки подделки. Как отметили в региональном отделении Банка России по ЦФО, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года их количество выросло на 9 единиц.

Среди выявленных фальшивок большинство купюр номиналом 5 тысяч рублей – 27 штук, или 48,2%. Вторыми по популярности у фальшивомонетчиков остаются банкноты в 1 тысячу рублей - за квартал обнаружено 19 поддельных банкнот такого номинала (33,9% от общего количества выявленных фальшивых банкнот).

Что касается валюты, то в октябре-ноябре прошлого года в ивановской области была обнаружена 1 фальшивая банкнота номиналом в 100 долларов США.

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