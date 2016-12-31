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С начала года в регионе было оформлено свыше 700 полисов ОСАГО в электронном виде
Ситуация с их выдачей значительно улучшилась, заявляют власти и страховщики
Сегодня зампред правительства Ивановской области Светлана Давлетова провела рабочее совещание с представителями страховых организаций региона. По его итогам было заявлено, что ситуация с выдачей полисов ОСАГО в Ивановской области значительно улучшилась.
По словам Светланы Давлетовой, за первые две декады января в регионе было оформлено 720 электронных полисов ОСАГО. В течение всего 2016 года, когда эта процедура для страховых компаний была добровольной, - чуть более 6,3 тысячи штук. По результатам проведенного департаментом экономического развития мониторинга все представленные в регионе страховые компании проинформировали: электронные сервисы работают в соответствии с действующим законодательством.
Зампред правительства поинтересовалась, с какими проблемами сталкиваются компании и страхователи при заключении электронных договоров ОСАГО. Директор филиала СПАО Ингосстрах» Андрей Мочалов отметил, что по результатам контрольной закупки, проведенной в конце января, из 10 полисов не удалось оформить 3. Это было связано с системными ошибками, которые в настоящее время исправлены, уточнил он.
Директор филиала ПАО «Росгосстрах» Юлия Соколова призвала страхователей быть более внимательными при вводе данных, она также отметила, что наибольшее количество трудностей у граждан возникает с применением коэффициента «бонус-малус». В случае если клиенту не удалось самостоятельно оформить полис, руководители страховых организаций советуют сделать скрин-шот странички и лично обратиться в компанию.
В ходе совещания представители страховых компаний также подчеркнули, что очереди в офисах продаж полисов отсутствуют.
«Сегодня можно констатировать, что с введением системы «Единый агент РСА», с запуском обязательных продаж электронных полисов то напряжение, которое возникало у автовладельцев в нашем регионе с оформлением ОСАГО, практически снято. Сбои, характерные при введении любой новой системы, присутствуют, однако они не носят массового характера и оперативно устраняются разработчиками программы», - отметила Светлана Давлетова по итогам обсуждения.
«Мы сегодня договорились со всеми заинтересованными сторонами о продолжении взаимодействия. В том числе обращаемся к нашим общественным организациям автомобилистов с предложением об активизации разъяснительной работы с автовладельцами», - добавила зампред правительства.По материалам пресс-службы правительства Ивановской области
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Комментарии (3)
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- жытельсегодня, 17:19мадам замглавы, попробуйте сами получить е-полис. И не надо врать гражданам о "легкости его получения". Попробуйте лично, и почувствуйте разницу. И поймите наконец, что не от хорошей жизни более 50% водителей игнорируют ОСАГО
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- 8 земельных участковсегодня, 19:10Как там сейчас чувсвуют вичугские осаговцы-погорельцы, продолжают ли они дурковать,али нет ??
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- fenix75сегодня, 20:57А госпожа Соколова не уточнила, что РГС все время отправляет на сайт некой страховой компании Надежда? Да и продлить действующий полис в РГС невозможно.
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