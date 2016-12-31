С начала года в регионе было оформлено свыше 700 полисов ОСАГО в электронном виде

Ситуация с их выдачей значительно улучшилась, заявляют власти и страховщики





Сегодня зампред правительства Ивановской области Светлана Давлетова провела рабочее совещание с представителями страховых организаций региона. По его итогам было заявлено, что ситуация с выдачей полисов ОСАГО в Ивановской области значительно улучшилась.

По словам Светланы Давлетовой, за первые две декады января в регионе было оформлено 720 электронных полисов ОСАГО. В течение всего 2016 года, когда эта процедура для страховых компаний была добровольной, - чуть более 6,3 тысячи штук. По результатам проведенного департаментом экономического развития мониторинга все представленные в регионе страховые компании проинформировали: электронные сервисы работают в соответствии с действующим законодательством.

Зампред правительства поинтересовалась, с какими проблемами сталкиваются компании и страхователи при заключении электронных договоров ОСАГО. Директор филиала СПАО Ингосстрах» Андрей Мочалов отметил, что по результатам контрольной закупки, проведенной в конце января, из 10 полисов не удалось оформить 3. Это было связано с системными ошибками, которые в настоящее время исправлены, уточнил он.

Директор филиала ПАО «Росгосстрах» Юлия Соколова призвала страхователей быть более внимательными при вводе данных, она также отметила, что наибольшее количество трудностей у граждан возникает с применением коэффициента «бонус-малус». В случае если клиенту не удалось самостоятельно оформить полис, руководители страховых организаций советуют сделать скрин-шот странички и лично обратиться в компанию.

В ходе совещания представители страховых компаний также подчеркнули, что очереди в офисах продаж полисов отсутствуют.

«Сегодня можно констатировать, что с введением системы «Единый агент РСА», с запуском обязательных продаж электронных полисов то напряжение, которое возникало у автовладельцев в нашем регионе с оформлением ОСАГО, практически снято. Сбои, характерные при введении любой новой системы, присутствуют, однако они не носят массового характера и оперативно устраняются разработчиками программы», - отметила Светлана Давлетова по итогам обсуждения.

«Мы сегодня договорились со всеми заинтересованными сторонами о продолжении взаимодействия. В том числе обращаемся к нашим общественным организациям автомобилистов с предложением об активизации разъяснительной работы с автовладельцами», - добавила зампред правительства.

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