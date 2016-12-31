В Ивановской области 19-летние парни попались на краже бренди, водки, ликера и бальзама

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел





В минувшие сутки в Ивановской области было зарегистрировано сразу несколько краж алкогольной продукции.

Сначала в одном из шуйских магазинов двое 19-летних парней похитили бутылку бренди и бутылку водки. Затем в Приволжске из одной торговой точки украли ликер известного бренда, из второй – сорокаградусный бальзам. И здесь воришками оказались 19-летние молодые люди.

По всем фактам краж решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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