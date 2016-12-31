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сегодня, 14:20
Ивановские власти хотят убрать цыганский поселок из местечка Авдотьино
Рассматривается вопрос о переселении цыган с незаконно занимаемых земель - ФОТО
Сегодня в рамках исполнения поручения главы города Иваново состоялась рабочая встреча специалистов комитета по вопросам правоохранительной деятельности городского управления архитектуры и строительства с жителями цыганского поселка в местечке Авдотьино.
На встрече обсуждался вопрос «о возможности переселения жителей поселка с незаконно занимаемых земель», сообщает ивановская мэрия. Были рассмотрены варианты возможного отселения. Работа по данному вопросу будет продолжена.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
ключевые слова: цыгане цыганский поселок
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Комментарии (12)
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- Александр 56сегодня, 14:37Правильно! Каждому цыгану по отдельной благоустроеннной квартире!
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- 8 земельных участковсегодня, 19:22Предлагаю цыганам нанять дорогого адвоката и засудить "власть" -дискриминация по национальному признаку,(слово власть я беру в кавычки с тех пор как она сдулась с падением цен на энергоносители)
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- ЗолотаяОсеньсегодня, 14:43Как так получилась такая паразитирующая нация, нигде не когда не работают,ничего не делают, только слоняются по вокзалам ,воруют, обманывают...и это такая фигня во всех странах. Выделили бы ми какой нибудь большой необитаемый остов и свозили бы их со всего света туда
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- ЙЯdЪсегодня, 14:55Пора попкорном запасаться. Чувствую - интересное зрелище намечается.
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- Миха79сегодня, 15:00Что значит переселение?выселение под бульдозер!а то по деревням с рулеткой администрация ходит,высота палисадника их неустраивает,а у самих поселки под боком незаконные годами стоят!что отстегивать перестали?
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- dmitriyсегодня, 15:13Переселяйте...глаза бы на них не смотрели...за сра ли всё вокруг
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- макссссегодня, 15:27ох и начнется сейчас волна недовольства во главе с цыганами в норковых шубах и на бмв))
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- попкорнсегодня, 15:29а чем чувствуешь... а кроме попкорна другой пищи нет...
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- Кирилл 37сегодня, 18:40К забору и расстрелять!
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- Стас Карповсегодня, 20:06Виталий Юльевич Мотков(на фото) всю свою милицейскую службу боролся с цыганскими преступными группами, теперь тряхнул стариной и направлен на выселение их из шалашей. Так держать ветераны!
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- ник2шумсегодня, 20:53Вас бы выселить куда-нибудь, как запоёте? Цыгане - граждане России и у них такие же права, как и у всех нас - русских, чеченцев, дагестанцев, вчерашних азербайджанцев, а сегодня - россиян. Не нужно нацистских высказываний о цыганах, вы не гитлер.
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- Yuriy-90сегодня, 20:16Они Юридически оформить не могут? Дальше полем администрация, всяким фирмам на право и на лево участки в ИЖС раздаёт (правда они ни кому не упали...). Офрмили б ИЖС - дома есть можно в собственность перевести... А на счёт переселения болтать, как обычно только могут. Что пытались рынок на станционный снести, до сих пор сносят. А переселить цыган, это для них "слетать на Луну"...
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