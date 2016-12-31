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Новости

сегодня, 14:20

Ивановские власти хотят убрать цыганский поселок из местечка Авдотьино

Рассматривается вопрос о переселении цыган с незаконно занимаемых земель - ФОТО


Сегодня в рамках исполнения поручения главы города Иваново состоялась рабочая встреча специалистов комитета по вопросам правоохранительной деятельности городского управления архитектуры и строительства с жителями цыганского поселка в местечке Авдотьино.

На встрече обсуждался вопрос «о возможности переселения жителей поселка с незаконно занимаемых земель», сообщает ивановская мэрия. Были рассмотрены варианты возможного отселения. Работа по данному вопросу будет продолжена.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: цыгане цыганский поселок
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Комментарии (12)

	


	

	

		
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									Александр  56								
							
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  • сегодня, 14:37
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							Правильно! Каждому цыгану по отдельной благоустроеннной квартире!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									8 земельных участков								
							
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  • сегодня, 19:22
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							Предлагаю цыганам нанять дорогого адвоката и засудить "власть" -дискриминация по национальному признаку,(слово власть я беру в кавычки с тех пор как она сдулась с падением цен на энергоносители)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЗолотаяОсень								
							
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  • сегодня, 14:43
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										+1
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							Как так получилась такая паразитирующая нация, нигде не когда не работают,ничего не делают, только слоняются по вокзалам ,воруют, обманывают...и это такая фигня во всех странах. Выделили бы ми какой нибудь большой необитаемый остов и свозили бы их со всего света туда 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • сегодня, 14:55
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    • 
										-1
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							Пора попкорном запасаться. Чувствую - интересное зрелище намечается.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Миха79								
							
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  • сегодня, 15:00
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							Что значит переселение?выселение  под бульдозер!а то по деревням с рулеткой администрация ходит,высота палисадника их неустраивает,а у самих поселки под боком незаконные годами стоят!что отстегивать перестали?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									dmitriy								
							
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  • сегодня, 15:13
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										+1
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							Переселяйте...глаза бы на них не смотрели...за сра ли всё вокруг								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 15:27
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										+1
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							ох и начнется сейчас волна недовольства во главе с цыганами в норковых шубах и на бмв))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									попкорн								
							
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  • сегодня, 15:29
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										-1
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							а чем чувствуешь... а кроме попкорна другой пищи нет...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кирилл 37								
							
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  • сегодня, 18:40
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							К забору и расстрелять!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Стас Карпов								
							
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  • сегодня, 20:06
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							Виталий Юльевич Мотков(на фото) всю свою милицейскую службу боролся с цыганскими преступными группами, теперь тряхнул стариной и направлен на выселение их из шалашей. Так  держать ветераны!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ник2шум								
							
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  • сегодня, 20:53
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							Вас бы выселить куда-нибудь, как запоёте? Цыгане - граждане России и у них такие же права, как и у всех нас - русских, чеченцев, дагестанцев, вчерашних азербайджанцев, а сегодня - россиян. Не нужно нацистских высказываний о цыганах, вы не гитлер.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Yuriy-90								
							
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  • сегодня, 20:16
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							Они Юридически оформить не могут? Дальше полем администрация, всяким фирмам на право и на лево участки в ИЖС раздаёт (правда они ни кому не упали...). Офрмили б ИЖС - дома есть можно в собственность перевести...  А на счёт переселения болтать, как обычно только могут. Что пытались рынок на станционный снести, до сих пор сносят. А переселить цыган, это для них "слетать на Луну"...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась зарплатами учителей в Ивановской области
				
сегодня, 16:55

				

				Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась зарплатами учителей в Ивановской области 
								

					
	 И предложила министру образования и науки заняться этим вопросом - ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Ивановские власти хотят убрать цыганский поселок из местечка Авдотьино
				
сегодня, 14:20

				

				Ивановские власти хотят убрать цыганский поселок из местечка Авдотьино 
									
								

					
	 Рассматривается вопрос о переселении цыган с незаконно занимаемых земель - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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