Ивановские власти хотят убрать цыганский поселок из местечка Авдотьино

Рассматривается вопрос о переселении цыган с незаконно занимаемых земель - ФОТО





Сегодня в рамках исполнения поручения главы города Иваново состоялась рабочая встреча специалистов комитета по вопросам правоохранительной деятельности городского управления архитектуры и строительства с жителями цыганского поселка в местечке Авдотьино.

На встрече обсуждался вопрос «о возможности переселения жителей поселка с незаконно занимаемых земель», сообщает ивановская мэрия. Были рассмотрены варианты возможного отселения. Работа по данному вопросу будет продолжена.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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