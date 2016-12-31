В Ивановской специализированной библиотеке для слепых открылся кружок гончарного мастерства

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Вчера состоялось первое занятие. Ведет кружок мастер Мария Лапшина на общественных началах. Учеников пока двое. Занятия ведутся с каждым индивидуально в силу особенностей зрения. В арсенале - только гончарный круг, приобретенный на средства спонсоров. Таким же образом предполагается закупить и печь. Уже есть первые работы, хотя и не доведенные до окончательного вида.

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