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Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные
Суббота, 4 февраля
Открытый Чемпионат Иванова по футзалу будет проходить в выходные в спортивном комплексе «Риат» (ул. Парижской Коммуны, д. 16). Начало соревнований в 08.20.
В 11.00 начнется II этап соревнований среди ивановских школ по «Функциональному Многоборью» (кроссфиту). Спортивное мероприятие пройдет в торгово-развлекательном комплексе «Ясень» (пр. Строителей, д.25).
Воскресенье, 5 февраля
Продолжается открытый Чемпионат Иванова по футзалу в спортивном комплексе «Риат».
Открытый чемпионат города Иваново по волейболу среди мужских команд пройдет в СДЮСШОР № 3 (ул. Лежневская, д.158), начало состязаний в 10.30.
Парки культуры и отдыха приглашают горожан провести выходные на свежем воздухе. Ивановцев ожидают культурно-развлекательные программы в течение дня. Любители активного зимнего отдыха могут с пользой провести время на лыжных трассах и ледовых катках. Лыжные трассы проложены в парках имени В.Я. Степанова, Революции 1905 года, «Харинка».Открытые ледовые катки на территории города работают в парке им. Степанова (здесь действуют 2 катка – большой и малый для семейного катания), на стадионе «Текстильщик» и в городском Детском парке.
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