Более 7 лет главбух администрации одного из поселений региона работала незаконно

Данный факт выявила прокуратура в ходе проверки





Назначение начальника финансового отдела – главного бухгалтера администрации Сабиновского сельского поселения Лежневского района было незаконным. Данный факт установила прокуратура в ходе проверки.

Как выяснилось еще 1 января 2010 года на эту должность была назначена женщина без высшего профессионального образования, что является нарушением федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Закона Ивановской области «О Реестре должностей муниципальной службы в Ивановской области».

Так все эти 7 лет женщина и работала начфином Сабиновской администрации.

«По выявленным нарушениям закона главе администрации Сабиновского сельского поселения внесено представление с требованием об их устранении, которое в настоящее время находится на рассмотрении», - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

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