Новости
Более 7 лет главбух администрации одного из поселений региона работала незаконно
Данный факт выявила прокуратура в ходе проверки
Назначение начальника финансового отдела – главного бухгалтера администрации Сабиновского сельского поселения Лежневского района было незаконным. Данный факт установила прокуратура в ходе проверки.
Как выяснилось еще 1 января 2010 года на эту должность была назначена женщина без высшего профессионального образования, что является нарушением федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Закона Ивановской области «О Реестре должностей муниципальной службы в Ивановской области».
Так все эти 7 лет женщина и работала начфином Сабиновской администрации.
«По выявленным нарушениям закона главе администрации Сабиновского сельского поселения внесено представление с требованием об их устранении, которое в настоящее время находится на рассмотрении», - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.
- оцените новость:
-
(0)
- 1175
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(1)
- 1905
-
(5)
- 1576
-
(2)
- 2377
-
(1)
- 3704
-
(9)
- 13154
-
(2)
- 4048
-
(3)
- 4218
-
(0)
- 3328
-
(0)
- 10034
-
(2)
- 9914