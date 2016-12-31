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Новости

сегодня, 13:17

В Иванове мужчина планировал продавать смертельно опасный раствор под видом алкоголя

Уголовное дело расследовано и направлено в суд


В областном центре утверждено обвинительное заключение в отношении 31-летнего мужчины, который хранил и собирался сбывать продукцию, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Нелегальную алкогольную продукцию сотрудники полиции выявили в ходе проверки павильона на улице Богдана Хмельницкого. Обнаруженное было немедленно изъято, преступная деятельность обвиняемого пресечена. Было возбуждено уголовное дело.

«По результатам проведенной экспертизы химического состава установлено, что жидкость представляет собой раствор технического спирта с завышенным содержанием сивушных масел, в том числе пропилового, бутилового, амилового спиртов, при употреблении которых через 2 часа вызывающих коматозное состояние и смерть. Многократно превышено содержание метанола, вызывающего слепоту, тауола, являющегося сильным токсичным ядом, бутанона, применяющегося в химической промышленности в качестве растворителя, при употреблении в качестве пищевого алкогольного продукта вызывающего смерть», - говорится в обвинительном заключении.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



ключевые слова: алкоголь суррогат сбыт прокуратура суд
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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