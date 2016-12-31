Замдиректора ивановской фирмы по продаже мебели обманула 18 заказчиков, присвоив себе их деньги

Суд признал женщину виновной в мошенничестве





В областном центре вынесен приговор в отношении 47-летней женщины - заместителя генерального директора ООО «Удача». Она признана виновной в мошенничестве.

Суд установил, что замдиректора фирмы, занимающейся продажей мебели в одном из торговых центров на улице Куконковых в Иванове, обманула 18 покупателей, завладев их деньгами на общую сумму 450 тысяч рублей.

В период с января по апрель 2016 года она принимала от клиентов заказы на покупку мебели, заключала с ними договоры на поставку мебели по каталогам. Однако полученные от покупателей деньги в кассу своей фирмы не вносила, а забирала себе. Оплата заказов поставщикам мебели не проводилась. При этом своим покупателям замдиректора говорила, что это поставщики по каким-то своим причинам задерживают выполнение заказов.

Вину в совершении инкриминируемых ей преступлений женщина не признала, утверждая, что между ней и покупателями имели место гражданско-правовые отношения. Однако ущерб, причиненный обманутым покупателям, частично возместила на сумму 246 тысяч рублей.

В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд приговорил ее к 3 годам условно.

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