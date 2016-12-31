Новости
Замдиректора ивановской фирмы по продаже мебели обманула 18 заказчиков, присвоив себе их деньги
Суд признал женщину виновной в мошенничестве
В областном центре вынесен приговор в отношении 47-летней женщины - заместителя генерального директора ООО «Удача». Она признана виновной в мошенничестве.
Суд установил, что замдиректора фирмы, занимающейся продажей мебели в одном из торговых центров на улице Куконковых в Иванове, обманула 18 покупателей, завладев их деньгами на общую сумму 450 тысяч рублей.
В период с января по апрель 2016 года она принимала от клиентов заказы на покупку мебели, заключала с ними договоры на поставку мебели по каталогам. Однако полученные от покупателей деньги в кассу своей фирмы не вносила, а забирала себе. Оплата заказов поставщикам мебели не проводилась. При этом своим покупателям замдиректора говорила, что это поставщики по каким-то своим причинам задерживают выполнение заказов.
Вину в совершении инкриминируемых ей преступлений женщина не признала, утверждая, что между ней и покупателями имели место гражданско-правовые отношения. Однако ущерб, причиненный обманутым покупателям, частично возместила на сумму 246 тысяч рублей.
В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд приговорил ее к 3 годам условно.
- оцените новость:
-
(0)
- 1230
- 1
Комментарии (1)
-
- Александр Гладышевсегодня, 14:32мафия
Новость дня
-
(1)
- 1906
-
(5)
- 1580
-
(2)
- 2379
-
(1)
- 3707
-
(9)
- 13154
-
(2)
- 4048
-
(3)
- 4218
-
(0)
- 3328
-
(0)
- 10034
-
(2)
- 9914